Chloé Hoogendoorn en Wesly Dijs hebben op de World Cup in Calgary de mixed relay gewonnen. Het duo was duidelijk de sterkste op de discipline en reed ook nog eens een wereldrecord. Dat levert de twee een heel mooi bedrag aan prijzengeld op.

Bij de mixed relay bestaat elk team uit één man en één vrouw. Zij wisselen elkaar tijdens de race af en het bijzondere is dat er meerdere teams in een race tegen elkaar rijden. Toch gaat het er niet om enkel je eigen rit te winnen, want uiteindelijk is de tijd doorslaggevend voor de uitslag. De mixed relay bestaat nog niet heel lang en werd in die korte tijd wel al bestempeld tot een 'circusonderdeel' doordat het wisselen ook gevaarlijke situaties kan opleveren.

Hoogendoorn reed in Calgary geen individuele afstand, maar werd speciaal voor het teamonderdeel ingevlogen. Zij verving Angel Daleman, die normaal gesproken de mixed relay rijdt met Dijs. Het Nederlandse duo bleek niet bepaald onwennig te zijn, want ze pakten direct samen de zege.

Wereldrecord goed voor geldbedrag

Nederland reed in veruit de snelste heat en werd flink getest door Duitsland en Hongarije, maar het lukte Dijs net om die twee landen voor te blijven. Hij kwam over de streep na 2.54,05 en daarmee reed het duo ook het wereldrecord uit de boeken. Dat had Dijs al in handen, want hij zette dat samen met Daleman neer. Deze keer was hij met Hoogendoorn echter ruim twee seconden sneller.

Dat levert de twee ook een mooie bonus op, want sinds deze zomer beloont schaatsunie ISU rijders na een wereldrecord. Op de mixed relay krijgen beide schaatsers naast een ring ook nog eens 5.000 dollar, dat is omgerekend zo'n 4350 euro. Hoogendoorn en Dijs mogen dat bedrag dus allebei bijschrijven.

