Gerard Kemkers staat bekend als een van de meest succesvolle schaatscoaches van Nederland. Hij leidde onder meer Ireen Wüst en Sven Kramer naar grootse successen, maar het publiek is hem al een tijdje uit het oog verloren. En als het aan Kemkers ligt, zien ze hem op het allergrootste podium ook niet meer terug.

De Groninger is sinds een aantal jaar directeur van TalentNED, een organisatie die jonge sporttalenten helpt zich verder te ontwikkelen. Kemkers is inmiddels eind vijftig, maar zit nog altijd vuistdiep in de sportwereld.

Nooit meer op de Olympische Spelen

Maar het allergrootste podium, de Olympische Winterspelen, daar zien we hem niet meer terug. Daar is hij althans zelf stellig over in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "Dat is een gesloten boek", aldus Kemkers, die als coach op maar liefst vier Olympische Winterspelen actief was.

En dat was zeker niet zonder successen. In 2002 hielp hij Jochem Uytdehaage aan tweemaal goud, vier jaar later lukte het hem samen met de piepjonge Ireen Wüst om de olympische titel te bemachtigen. In 2010 was het raak met zowel Sven Kramer als Wüst, net als in 2014.

Geweldige tijd op Olympische Spelen

"Een geweldige tijd, echt super", zo kijkt hij terug op de succesvolle periode. "Het was een prachtig boek, waar ik ontzettend veel mooie dingen heb gehad en waar ik met veel plezier aan terugdenk. Maar het is gesloten. En het is ook defintief gesloten. Mensen die twijfelen of ik ooit nog terugkom, dat gebeurt niet meer."

Maar wat als er toch nog een talentje plots opkomt en naar de Spelen gaat. Wat doet Kemkers dan? Zijn antwoord is klip en klaar. "Dan staan er allerlei mensen om hem of haar te helpen. En ik, op de achtergrond."

Ook een drama op de Olympische Spelen

Kemkers kende op de Spelen enorme successen en grossierde in goud, maar zijn meest besproken moment resulteerde in een groot drama. In 2010 was Kramer hard op weg naar goud op de 10 kilometer, maar ging het mis bij een wissel. Kemkers stuurde zijn pupil naar de binnenbocht, terwijl hij de buitenbaan in moest. Het leverde een diskwalificatie en een woeste Kramer op.

Schaats Inside met Gerard Kemkers

In de meest recente aflevering van Schaats Inside is Gerard Kemkers te gast. De 58-jarige boekte als schaatser eind jaren '80 grote successen op wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen, maar is vooral bekend als schaatscoach. In zijn tijd bij de TVM-ploeg hielp hij onder meer Carl Verheijen, Jochem Uytdehaage, Sven Kramer, Ireen Wüst en Paulien van Deutekom aan prachtige resultaten. In Schaats Inside vertelt hij uitgebreid over die periode en geeft hij uitleg over wat hij nu zoal doet.