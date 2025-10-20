Hij verdween ooit van het ijs met de stellige overtuiging dat hij nooit meer coach zou worden. Dat liep anders. Flink anders. Gerard Kemkers, de man achter de gouden jaren van TVM, met Sven Kramer, Ireen Wüst en Erben Wennemars, vertelt in de podcast Schaats Inside van Sportnieuws.nl hoe een onverwacht telefoontje uit Amerika zijn leven voorgoed veranderde.

Nog tijdens zijn carrière als schaatser kreeg Gerard Kemkers de gelegenheid om aan het trainersvak te snuffelen. Via zijn vrouw, de Italiaanse voormalig topschaatser Elke Felicetti, belandde hij in Zuid-Tirol en gaf daar training aan een groep Italiaanse schaatsers.

Carrière was al afgelopen

“Dat is zo lang geleden, dat was in de tijd dat ik nog schaatser was", zo blikt hij terug in de Sportnieuws.nl-podcast. "Ik had in Nederland al bedankt voor de ploeg en mijn carrière was eigenlijk al afgelopen. Maar ik durfde de beslissing eigenlijk niet te nemen. Ik denk dat de liefde harder trok, dus ik heb die baan daar maar genomen. Elke ging toen nog voor de Olympische Spelen van Albertville en ik was gewoon student aan de ALO (opleiding tot sportdocent red.) in Amsterdam. Ik kon het combineren met wonen in Collalbo en dat was een mooie tijd om afstand te nemen van het schaatsen. Dat was voor mij een prima match.”

Afstand nemen van het schaatsen, een ander pad kiezen, daar was de gewezen topschaatser vooral mee bezig. Door omstandigheden, hij kreeg last van een zogenaamde ‘zwabbervoet’, wist hij zich als schaatser niet meer in de top te handhaven. “Ik had toen helemaal de gedachte: ik ga nooit of te nimmer schaatscoach worden. Ik werd fulltime student in Amsterdam, ik heb mijn ALO-papiertje gehaald en dacht: ‘Ik ga iets heel anders doen’.”

Totdat de telefoon ging.

Bericht uit de Verenigde Staten

"Vlak voordat ik afstudeerde, kreeg ik een telefoontje uit Amerika," vertelt Kemkers. "Ik werd indertijd genoemd als mogelijke opvolger van Ab Krook. En op de een of andere manier is dat bericht doorgesijpeld naar Amerika. Dus ging ik naar Amerika. En in alle eerlijkheid, voor het verhaal, voor het avontuur en niet zozeer om schaatscoach te worden. Maar daar ben ik echt besmet geraakt door het idee dat de positie van coach veel mooier is dan ik als schaatser ooit had gedacht.”

Weergaloze carrière

De plek van waaruit je anderen beter maakt, bleek de plek te zijn waar hij zelf het meest tot bloei kwam. In Amerika werd hij gegrepen door het vak van coach en eenmaal terug in Nederland bouwde hij een weergaloze carrière op als schaatscoach die werkelijk alles won wat er te winnen valt.

Na de gouden jaren met TVM en de successen met Kramer en Wüst, ging het coach-boek toch definitief dicht. "Ik zocht een manier om het schaatsen op twee manieren te bedienen," zegt hij. "Eén, mijn kennis beschikbaar stellen zolang dat nog kon. Mijn eigen coaching was een gesloten boek, maar ik wilde dat alles wat ik wist niet verloren ging. En twee, ik wilde op coachesniveau én sportersniveau iets teruggeven aan de sport." En dat bracht hem op het idee van TalentNED, waar jonge talenten worden opgeleid. "Daar gaat het over ontwikkeling, over doorgeven. Alles wat ik geleerd heb, geef ik door."

Schaats Inside met Gerard Kemkers

In de meest recente aflevering van Schaats Inside is Gerard Kemkers te gast. De 58-jarige boekte als schaatser eind jaren '80 grote successen op wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen, maar is vooral bekend als schaatscoach. In zijn tijd bij de TVM-ploeg hielp hij onder meer Carl Verheijen, Jochem Uytdehaage, Sven Kramer, Ireen Wüst en Paulien van Deutekom aan prachtige resultaten. In Schaats Inside vertelt hij uitgebreid over die periode en geeft hij uitleg over wat hij nu zoal doet.