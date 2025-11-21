Het ging de afgelopen weken veel over Merel Conijn, zonder dat de topschaatsster daar wat aan kon doen. Zij won op de NK afstanden zowel de drie als de tien kilometer en plaatste zich dus voor de eerste World Cups. Maar omdat die races aan de andere kant van de wereld waren en dus niet in haar schema richting de Olympische Winterspelen pasten, trok ze zich terug. Dat leverde veel gedoe op, maar donderdag liet ze haar schaatsen weer eens spreken.

Na twee weken van discussie en haar afwezigheid op de World Cup in Salt Lake City, was het tijd voor de veelbesproken Conijn om zich te laten zien. Dat deed ze in Amsterdam op de Jaap Eden-ijsbaan. Daar werd de eerste van vier dagen achter elkaar marathonschaatsen gehouden in het kader van de 'Vier van Noord-Holland'. Ze won de eerste race meteen en zette zichzelf weer op de voorgrond. Het was meteen haar allereerste keer ooit op het podium van een marathon. En dat tijdens al haar negentiende poging.

Boete van tien euro

En dus was alles nieuw voor Conijn en dat was te zien, zag schaatsen.nl. De topschaatsster van Albert Heijn/Zaanlander reed in het Nederlandse pak van het ijs als winnaar en had daarna niet op tijd genoeg door dat ze werd verwacht voor de podiumceremonie. Ze zei snel 'sorry' tegen de jury, die op haar stond te wachten. Ze zagen het kenbaar door de vingers, want Conijn ontliep de boete van tien euro. Na haar gewonnen race wilde ze niks meer toevoegen aan wat er al gezegd en geschreven was over haar terugtrekking van de World Cups langebaan.

'Ik wil graag alles rijden'

Wel hoopt ze dat ze van haar markante schaatscoach Jillert Anema de ruimte krijgt om vaker en meer marathons te rijden. “Ik wil graag alles rijden, maar we bekijken het per dag. Mijn belangrijkste doel komt pas later dit seizoen”, besluit Conijn na dag 1 van de 'Vier van Noord-Holland'. Zondag eindigt de vierdaagse marathon in Hoorn. Vrijdag is dag twee in Haarlem. Ze krijgt daarin in ieder geval concurrentie van Kim Talsma, nog zo'n bekende naam uit het langebaanschaatsen. Zij werd achter Conijn tweede werd in Amsterdam.

"Ik voel me dit jaar sterker dan bij de Vierdaagse van vorig jaar. Het zal wel zwaar worden, met op de slotdag een koers over zelfs honderd ronden. Ik kijk vooral op tegen de kou", sprak Talsma haar verwachting uit.