Ze is sinds de NK afstanden de beste Nederlandse schaatster op de lange afstanden, maar dat succes komt Merel Conijn niet aanwaaien. De onorthodoxe aanpak van trainers Jillert Anema en Arjan Samplonius hielpen haar naar een topniveau, maar dat lag niet voor de hand, vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "Het eerste jaar dacht ik echt, what the fuck?"

Dat ze zo zou schitteren in Thialf als op de NK Afstanden, dat had Conijn niet verwacht. “Ik had mezelf niet als favoriet omschreven, maar ik had er wel zin in”, zegt ze. Er was in aanloop naar het toernooi wel nog wat onzekerheid: “Ik had nog geen drie kilometer gereden dit jaar, maar na die drie wist ik dat het al goed zat." En dat gaf haar vleugels voor de vijf kilometer, die ze glansrijk won.

Dat ze zich zo sterk voelde, was geen toeval. "Dit was mijn tweede jaar op dit schema", vertelt de schaatsster uit de ploeg van Anema. "Het eerste jaar dacht ik echt, what the fuck? Toen moest ik heel erg wennen aan die hele andere aanpak. Nu wist ik gewoon: vorig jaar kwam het ook goed."

Beluister hieronder de aflevering van Schaats Inside met Merel Conijn:

Twijfel en vertrouwen

Toch liep het niet vanzelf. "Twee weken voor het NK was ik echt nog Bambi", zegt ze. "Ik kwam net terug uit Italië en dacht: als dit over twee weken nog zo is, dan weet ik het niet hoor. Een week van tevoren zat ik nog thuis te denken: als dit het moet worden, dan wordt het niks."

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Haar coach hield echter vertrouwen. “Jillert zei: wacht nou maar, dat komt wel. Maar wel pas op de dag van de wedstrijd", vertelt ze. "Nou, dat was wel echt zo. Dat is echt knap"

Haar ploeggenoten zaten in hetzelfde schuitje. "Iedereen was een beetje nerveus. Met de meiden hadden we het erover: vorig jaar was het ook zo. En dan zie je dat iedereen gewoon presteert. Wij zaten in het hotel naar de jongens te kijken, de ene na de andere reed een PR. En op zondag zagen we Jorrit Bergsma winnen. Dat geeft echt een mooi teamgevoel."

Wennen aan een andere aanpak

De werkwijze van Anema en Samplonius was vorig jaar totaal nieuw voor Merel. "Jillert doet gewoon alles precies contra van wat ik mijn hele leven gewend was", zegt ze. "Niet alleen ten opzichte van mijn tijd bij Jumbo, maar ook al bij de junioren. Wat ik vooral een groot verschil vond, was dat ik geen rustdagen had. Daar moest ik echt aan wennen. Alleen als je langer dan twaalf uur in het vliegtuig zit, of ziek bent. In het begin dacht ik echt: we hebben toch niet voor niks altijd rustdagen gehad?"

Dat leverde grappige momenten op. "Bij mijn eerste trainingskamp vroeg ik: wanneer is de eerstvolgende rustdag? Toen zeiden ze: Merel, ik weet niet waar je het over hebt, maar die komt niet hoor. Toen werd ik eventjes heel hard uitgelachen. Als je het aan Arjan Samplonius vraagt, zegt hij: ja, maar dit is toch een soort van rustdag? Dan waren we gewoon drie uur aan het fietsen. Maar inmiddels snap ik het. En het werkt!”

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.