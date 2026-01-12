Tim Prins zette met een zilveren en bronzen medaille op de EK afstanden een voorlopige punt achter een emotionele achtbaan waar de Nederlandse topschaatser doorheen ging. Na het OKT, waar hij door een aanwijsplek deelname aan de Olympische Spelen misliep, rechtte Prins zijn rug en toonde hij veerkracht in Polen. Tot groot genoegen van schaatsicoon Marianne Timmer. "Hij heeft zichzelf echt wel neergezet", zegt ze in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

"Het had twee kanten op gekund. Of je laat ze zien: ik 0,0 procent kans op de 1500 meter? Hier ben ik, lekker puh. Dat je een lange vinger kan trekken. Of je blijft een beetje hangen", schetste Timmer de twee scenario's waar Prins aan had kunnen voldoen. Het werd dat eerste volgens de drievoudig olympisch kampioene. "Hij heeft laten zien dat hij waardig is. Zijn rug gerecht en gaan, dat heeft hij gedaan. Maar natuurlijk had hij het zwaar afgelopen week."

'Hij is podiumwaardig'

Prins moest zijn woede, teleurstelling, frustratie en verdriet van het missen van de Winterspelen in Milaan al snel parkeren voor de EK afstanden in Polen. En hoewel hij van tevoren zei er moeilijk motivatie voor te kunnen vinden, pakte hij met zilver (1000 meter) en brons (1500 meter) persoonlijke revanche. "Hij heeft zich mentaal goed herpakt. Hoe zwaar dat ook was, maar dan toon je wel karakter. Hij zat in een emotionele achtbaan, maar heeft agressie bij zichzelf opgeroepen op het te overbruggen en een mooi weekend gereden. Hij is podiumwaardig", vindt Timmer.

'Dat is zwaar emotioneel'

Volgens het schaatsicoon heeft Reggeborgh-rijder Prins het maximale eruit gehaald op de EK afstanden. "Mooi om te zien hoe strijdvaardig hij is en dat hij heeft laten zien dat hij met de top mee kan. Hij heeft veerkracht. Hij gaat met een tevreden gevoel naar huis, zeker na wat er allemaal gebeurd is. Dat is zwaar emotioneel. Je moet over zoveel dingen nadenken en mensen vinden er wat van. Dat is niet alleen een teleurstelling thuis, maar ook erbuiten."

Publieke opinie

Dat de publieke opinie Prins lijkt te steunen in zijn frustratie over de aanwijsplek van Marcel Bosker voor de ploegenachtervolging in Milaan in plaats van Prins op de 1500 meter, moet goed voelen voor de topschaatser. "Media, meningen, in het team... Familie, de buurt, vrienden... Iedereen vindt er wat van. Dat doet meer met je dan je denkt, dat heeft wel impact en dat moet je niet onderschatten. Je hebt niks aan de publieke opinie, maar mensen voelen wel een onterechtheid. Voor hem was dit wel fijn."

