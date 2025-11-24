In het Poolse Gdansk kende het Nederlands shorttrackteam een mooi weekend. Tijdens de derde World Tour-wedstrijd werd een belangrijke stap gezet richting een maximaal aantal startplekken voor Nederland op de Olympische Spelen van Milaan. De klus moet komend weekend in eigen land worden geklaard en voor die cruciale wedstrijd voert de bondscoach twee wijzigingen door in de selectie.

Het regende gouden medailles voor de Nederlandse shorttrackers afgelopen weekend in Polen. Jens van't Wout zegevierde op de 1000 meter en Xandra Velzeboer was de beste op de 500 meter. Als klap op de vuurpijl wonnen de Nederlandse vrouwen goud op de relay.

Cruciale wedstrijd

In Dordrecht wordt vanaf donderdag de vierde World Tour gereden. Het belooft een cruciale wedstrijd te worden van de Nederlanders, want het is de laatste wedstrijd die meetelt in de strijd om startplaatsen voor de Olympische Spelen van Milaan volgend jaar.

Twee wijzigingen

Bondscoach Niels Kerstholt voert voor de wedstrijden in Dordrecht twee wijzigingen door in zijn selectie. Zo keert Daan Kos terug, die de wedstrijd in Gdansk nog aan zich voorbij moest laten gaan wegens rugklachten. Ook Itzhak de Laat maakt weer deel uit van de selectie. Kerstholt laat Kay Huisman en Bram Steenaart thuis voor de cruciale wedstrijd in eigen land.

De selectie voor de World Tour 4 is gebaseerd op de prestaties in de eerste drie wedstrijden van de World Tour en de voordracht van bondscoach Kerstholt. Daarbij heeft het binnenhalen van alle startplekken voor de Spelen prioriteit, meldt schaatsbond KNSB. De bondscoach bepaalt ter plekke wie er op welke individuele afstanden en in de aflossingen starten.

'Belangrijkste doel is maximale quota veiligstellen'

Kerstholt laat via de bond weten zin te hebben in de wedstrijden voor eigen publiek. "Natuurlijk willen we voor eigen publiek zo goed mogelijk presteren en medailles winnen." Toch kijkt hij vooral naar het hogere doel. "Maar ons belangrijkste doel voor de World Tour-wedstrijd in Dordrecht is de maximale quota van vijf vrouwen en vijf mannen voor het Nederlandse team voor Milaan veiligstellen. Daarvoor moeten we met meerdere rijders zo hoog mogelijk eindigen in de individuele klassementen en ook op de relay-onderdelen goed scoren'', zo legt Kerstholt uit.

De rest van de mannelijke shorttrackselectie voor de wedstrijden in Dordrecht bestaat uit Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons. De selectie van de shorttracksters is met Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma, Diede van Oorschot, Zoë Deltrap en Bibi Arts ongewijzigd. De eerstvolgende wedstrijd na de World Tour in Dordrecht is voor de shorttrackers ook in Nederland. Van 16 tot en met 18 januari wordt namelijk het EK in Tilburg gereden.

