Femke Kok is een van de topfavorieten voor de 500 en 1000 meter op de NK afstanden. Toch zullen schaatssters opgelucht ademhalen dat de 25-jarige snelheidsduivel van Team Reggeborgh niet op de schaatsmijl verschijnt. Op de 1500 meter reed ze onlangs immers een baanrecord.

Begin oktober klokte Kok bij een trainingswedstrijd in Thialf 1.52,69. Daarmee was ze een fractie sneller dan Antoinette Rijpma-de Jong, die het baanrecord in handen had met 1.52,95. Een knappe prestatie dus van de sprintster van Reggeborgh, die desondanks besloot niet mee te doen aan de 1500 meter op de NK afstanden.

De reden is heel simpel. De schaatsmijl wordt op vrijdagavond gereden, terwijl Koks specialiteiten (500 en 1000 meter) op zaterdag en zondag plaatsvinden. "Dat zijn mijn afstanden en daar wil ik me nu op focussen", verklaarde ze bij de NOS.

Twijfels bij verbaasde Kok

De beslissing van Kok om niet mee te doen is niet over één nacht ijs gegaan. "Ik vind het natuurlijk een super leuke afstand en het ging heel erg goed in een trainingswedstrijd. Dan wil ik me graag nog een keer laten zien eigenlijk, alleen voorafgaand aan dit seizoen heeft de 1500 meter niet in mijn hoofd gezeten. Mijn focus lag op de 500 en 1000. Dit komt er echt bij als een bonus. Daarom heb ik ervoor gekozen om het dit weekend niet te doen", aldus Kok.

Dat wil niet zeggen dat Kok de 1500 meter dit olympisch seizoen helemaal niet rijdt. Bij het OKT (olympisch kwalificatietoernooi) is ze wel van plan mee te doen, aangezien de afstand dan als laatst op het programma staat.

Het baanrecord verbaasde Kok zelf. "Ik ben heel erg blij dat het één keer zó goed ging. Dat het een baanrecord was, dat was écht bizar. Dat had ik nooit gedacht van te voren. Het geeft wel hoop en wie weet volgend seizoen dat ik met daar iets meer op wil gaan focussen", vertelde Kok, die uitkijkt naar de NK afstanden. "Ik heb zin om lekker te racen in een vol Thialf."

