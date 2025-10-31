Tijdens de sprintonderdelen op de NK afstanden lijkt zich een ware tweestrijd af te tekenen bij de vrouwen. Bij de 500 meter en de 1000 meter zijn Femke Kok en Jutta Leerdam de topfavorieten. In zijn column in het AD vertelt oud-topschaatser Erben Wennemars over de verschillen tussen de atleten.

De NK afstanden is voor zowel Kok als Leerdam de eerste test richting het grote doel van deze winter: de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Daar willen de schaatssters hoge ogen gaan gooien en meedoen voor het goud op de sprintafstanden. De olympische titel is zowel bij Kok als bij Leerdam een belangrijke prijzen die nog altijd mist in de inmiddels overvolle trofeeënkast.

Voor de NK afstanden maakte Kok nog wel een opvallend besluit. Op het eerste grote toernooi van het olympische schaatsseizoen zal ze de 1500 meter niet rijden. Op die afstand knalde Kok tijdens een trainingswedstrijd in oktober naar een tijd van 1.52,69. Daarmee verbeterde ze het baanrecord in Thialf van Antoinette Rijpma-De Jong. Dat record stond op 1.52,95. Kok wil zich richten op de 500 meter en 1000 meter en zal op de 1500 ook niet in actie komen tijdens de World Cups.

'Femke opent de aanval op het domein van Jutta'

Wennemars ziet dat de supertijd van Kok op de 1500 meter wel degelijk gevolgen kan hebben voor Leerdam. "Waar de buit de afgelopen jaren netjes verdeeld werd - Femke op de 500, Jutta op de 1000 - heeft Femke met haar supertijd op de 1500m de aanval geopend op Jutta's domein: de 1000 meter. En dat verandert de dynamiek volledig. De sympathie van het schaatspubliek ligt nu bij Femke."

Dat laatste punt zal voor Leerdam een probleem zijn, aangezien de wereldster volgens Wennemars juist zo hard haar best doet om niet afgeleid te worden en juist haar best doet om de sympathie op te wekken. "Nog één zomer lang sloot ze zich met gepaste tegenzin op in Heerenveen, ver van haar geliefde. Ze trainde, leefde sober en hield haar kring klein. Ze probeerde wat afstand te nemen van het leven als social media-fenomeen, met miljoenen volgers. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan als je Jutta Leerdam bent: een wereldster die buiten het ijs wordt herkend op elke hoek van de wereld."

Volgens Wennemars is de strijd tussen Kok en Leerdam op de sprintafstanden veel meer dan een duel tussen twee topschaatssters. De oud-topsporter ziet het als een strijd tussen de nuchterheid van Kok tegenover de gigantische populariteit en het excentrieke leven van Leerdam. Dit seizoen zullen we erachter komen welke achtergrond het best is voor topresultaten.

