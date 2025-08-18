Feest in de familie Paul. Worstelaar Logan Paul is afgelopen weekend getrouwd met Nina Agdal. Zijn broer Jake Paul en diens verloofde Jutta Leerdam waren uiteraard ook uitgenodigd. En na het knalfeest hebben de bokser en topschaatsster nu ook wat tijd voor elkaar.

"Een sprookje", zo omschrijft regerend Europees sprintkampioene Leerdam het fijne verblijf in Como. De bruiloft vond plaats nabij het Comomeer in het noorden van Italië; een regio die door zijn natuurpracht zeer geliefd is onder toeristen.

In de korte video die ze maandagmiddag op TikTok plaatste, lopen zij en Jake Paul een weelderige kamer binnen. Ze slaan hun handen in elkaar, belanden op het hotel, genieten daar van uitzicht op het adembenemende Comomeer met een groene heuvel nabij, en geven elkaar een zoen.

Gelukkiger

In de video zelf staat ook nog een tekst: "Je lijkt gelukkiger." Leerdam heeft dat op zo'n manier opgeschreven dat de suggestie wordt gewekt, dat Paul dat tegen de topschaatsster heeft gezegd.

"Ja, ik werk hard om mijn dromen te bereiken", schrijft ze. "En ook om een weekendje vrij te hebben, om naar het Comomeer te reizen met mijn verloofde."

Blauwe jurk

In een eerdere video op TikTok toonde Leerdam, de nummer twee van de 1.000 meter op de Olympische Winterspelen van 2022, hoe ze zich voorbereidde op het feest van haar schoonbroer. Ze koos voor een weinig verhullende blauwe jurk.

"Het is zo prachtig. Het is een op maat gemaakte jurk", vertelde Leerdam trots. In de beschrijving van de video maakt ze duidelijk dat het geen gesponsorde jurk betreft, ze heeft hem zelf gekocht.

Jake Paul en de cakesmash

Ondanks dat Logan en verloofde Nina dit weekend centraal stonden, kon Jake Paul het niet laten om ook de aandacht naar zich toe te trekken. De gasten konden niet om de bokser heen. Zeker degenen die hun zinnen hadden gezet op een lekker stukje taart. Van de bruidstaart bleef namelijk niet veel over doordat de 28-jarige vechter en entertainer deze als sparpartner gebruikte. Hij sloeg de grote witte cake helemaal kort en klein en viel daarna zijn broer in de armen.

Olympische Winterspelen

Na het tripje Como zal Leerdam weer aan de bak moeten, want over minder dan een half jaar staat de olympische 1.000 meter op het programma. Eind oktober 2025 staan de eerste wedstrijden op het programma. De Nederlandse moet eind december en in februari van het volgende jaar pieken. Eind 2025 kan ze zich immers kwalificeren voor de Olympische Winterspelen in Milaan, die in februari worden gehouden.