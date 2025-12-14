De ploegenachtervolging bij de Nederlandse schaatssters liep uit in een teleurstelling tijdens de World Cup in Hamar. Kim Talsma, die de afwezige Joy Beune verving, ging onderuit. Dat zorgde voor tranen bij de debutante.

"Klopt", antwoordde Talsma in tranen toen haar werd gevraagd door de NOS of de teleurstelling groot was. "Het is balen. Als je hierheen komt, dan wil je het gewoon goed doen en dan wil je niet vallen, dus dat is logisch." Talsma vindt het lastig de vinger op de zere plek te leggen. "Ik weet niet precies wat er gebeurde. We reden gewoon goed. De start ging ook goed. Ik denk dat ik mezelf haakte. Ineens lag ik."

"Vanochtend nog", antwoordt Talsma's collega Marijke Groenewoud op de vraag of er op dit onderdeel getraind is. "Ik ben op het laatste moment ingezet, dus we hebben nog wel getraind met z'n drieën en dat ging hartstikke goed. Ik denk dat we ook wel goed op weg waren, alleen wij haakten elkaar of zij haakte zichzelf. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het is jammer dat het zo eindigt."

