Marijke Groenewoud kreeg tijdens de WK allround zaterdag te maken met vervelend oponthoud. De schaatsster moest daardoor haar voorbereiding op haar 500 meter aanpassen en dat is een groot nadeel volgens schaatsicoon Marianne Timmer.

De Oostenrijkse Jeannine Rosner kwam in de rit tegen Francesca Lollobrigida ten val en maakte daarbij een scheur in het ijs. Die moest eerst hersteld worden, voordat Groenewoud in de eerstvolgende rit in actie kon komen. Ze stond al op het ijs, maar het duurde lang voordat ze zich uiteindelijk naar de start kon begeven.

En die voorbereidingstijd is cruciaal volgens Timmer. "Die schaatsen zitten dan zo strak. Je hebt een soort tijdberekening gemaakt." De schaatser weten precies bij welke rit ze het ijs moeten betreden om in te rijden voordag ze naar de start gaan. "En dan heb je een hele cyclus en dan in één keer wordt dat verstoord."

'Die voeten knellen enorm'

Dat is allesbehalve pretttig. "Maar die voeten die knellen enorm", aldus de drievoudig olympisch kampioene. "Dus dat beïnvloedt ergens dan toch wel weer hoe lekker die schaatsen zitten, want die zitten natuurlijk niet echt lekker. Dat is dan wel vervelend, want je gaat ook niet meer eraf en even weer bloed in je voeten laten komen."

Klassement

Groenewoud klokte uiteindelijk 39,31 op de sprintafstand, maar maakte op de 3000 meter weer wat tijd goed. Daar reed ze de tweede tijd: 3:57.39. Ze staat nu derde in het klassement achter Miho Takagi en Ragne Wiklund.

Timmer verwacht dat de schaatsster van Team AH-Zaanlander zondag nog hoge ogen kan gooien op de 1500 en 5000 meter. "Ik vond Groenewoud een heel sterke indruk maken. Ze schaatste weer zoals ze eigenlijk altijd kan. Ik denk zeker dat zij morgen een hele goede dag gaat draaien."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de WK sprint en allround in Thialf dieper in de prestaties van de Nederlandse schaatsers duikt.