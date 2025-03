'Vlaggengate' houdt WK afstanden in zijn greep: 'Hij kwam bloedserieus naar mij toe'

De WK afstanden zijn begonnen in het Noorse Hamar. In het Vikingskipet zijn enorm veel fans in het oranje te zien, met bijbehorende vlaggen. Toch is schaatsunie ISU daar niet helemaal blij mee.

"Het hoort een beetje bij het schaatsen - vooral bij buitenlandse wedstrijden", vertelt Sebastiaan Timmerman in de NOS Schaatspodcast over de rood-wit-blauw vlaggen met daarop de plaatsnamen. Zo hangen bijvoorbeeld Lemelerveld, Dirkshorn, Geleen, Emmen en De Lier in de schaatstempel in Hamar.

Gouden Jutta Leerdam baalt flink van 'gemiste kans': 'Ik denk dat het dan wel al klaar is' Jutta Leerdam pakte bij de WK afstanden in Hamar samen met Suzanne Schulting en Angel Daleman goud op de teamsprint, maar na afloop baalde ze toch ook wel flink van een bepaald gegeven. "Ik vind het persoonlijk wel jammer."

'Vlaggengate'

Robbert de Rijk, die als razende reporter door de hal dartelt, erkent dat er 'wat gedoe over de vlaggen' was. "Daar ben ik even achteraan gegaan. Want, ze hadden een Nederlandse fan gespot met een vlag more allround erop. Iemand wilde een statement maken en meer allround schaatsen zien. Daar is de ISU niet van gediend, dus die hebben ze weggehaald", weet De Rijk.

Excentrieke Kjeld Nuis doet dankzij dit hulpmiddel definitief mee aan WK afstanden: 'Ik heb er vrede mee' Kjeld Nuis heeft zijn race tegen de klok gewonnen voor de WK afstanden. De veelbesproken schaatsveteraan blesseerde zich twee weken voor het belangrijke toernooi in Hamar, maar is fit genoeg om te starten.

Uit voorzorg is vervolgens iemand van de ISU even alle vlaggen nagelopen. "Er kwam iemand bloedserieus naar mij toe en die zei: 'wat betekent Geleen?'", vertelt De Rijk, die de persoon erop wees dat het om een plaatsnaam in Nederland ging. De schaatsunie vreesde dat er meer kritische teksten rondgingen. "Ze waren bang dat het al drie keer in beeld was geweest."

Sfeer in Hamar

De Rijk komt voor de zoveelste keer in 'het Vikingschip' in Hamar, maar deze WK afstanden maken indruk. "Ik heb het nog nooit zo vol gezien. Je merkt goed dat de mensen wisten waar het om ging. Want in de ritten Beune-Wiklund en Eitrem-Snellink kwam een soort van Thialf-achtige energie los", blikt hij terug.

Feestvierende Joy Beune moest na gouden race op WK haar moeder overhalen: 'Ze durfde niet' Joy Beune pakte in Hamar donderdagavond de wereldtitel op de 3000 meter bij de WK afstanden. De Nederlandse schaatsster kreeg na een eenzame rit het goud omgehangen, maar voordat ze haar gezicht bij de prijsuitreiking liet zien, wilde ze even langs haar ouders. Dat ging niet helemaal zonder problemen.

"De rest van de dag was het wel af en toe een beetje tam. Het is ook een best wel grote hal. Ook de Noorse supporters vonden de teamsprint iets minder leuk dan Erben Wennemars volgens mij, want toen Sander Eitrem zijn medaille had ging iedereen de kroeg in."

Alles over WK afstanden

Volg alles over de WK afstanden op de online schaatspagina van Sportnieuws.nl, met het laatste nieuws, de rittenschema's, uitslagen, interviews en de opmerkelijke zaken uitgelicht.