Vlekkeloze start Nederlandse shorttrackers bij EK in Tilburg

De EK shorttrack in Tilburg zijn vrijdag gestart. De plakken worden pas later verdeeld, maar op vrijdag kan het wel misgaan in de eerste paar rondes. De Nederlandse toppers deden het gelukkig uitstekend op de eerste dag.

Xandra Velzeboer is de openingsdag van de Europese kampioenschappen in Tilburg zonder problemen doorgekomen. De kopvrouw van de Nederlandse ploeg plaatste zich, net als haar zus Michelle Velzeboer en Selma Poutsma, op zowel de 500 als 1000 meter voor de kwartfinales.

Xandra Velzeboer sloeg vorig jaar bij de EK in Dresden de 500 en 1000 meter uit voorzorg over omdat ze last had van een lichte knieblessure. De EK zijn het laatste toernooi ter voorbereiding op de Olympische Spelen, die over drie weken in Milaan beginnen. De kwartfinales voor de 1000 meter zijn zaterdag, net als de halve finales en finale. Het vervolg van de 500 meter is zondag.

Mannen

De Nederlandse mannen maakten op de eerste dag ook geen fouten. Jens van 't Wout bereikte op de 1500 meter de halve finales en op de 500 en 1000 meter de kwartfinales. De Nederlandse kopman verdedigt bij de EK zijn titel op de 500 en 1500 meter. Op de 1000 meter was de Italiaan Pietro Sighel hem vorig jaar in Dresden te snel af.

Teun Boer plaatste zich voor de kwartfinales op de 500 en 1000 meter, Melle van 't Wout deed dat op de 500 meter en ook Friso Emons (1000 en 1500 meter) en Itzhak de Laat (1500 meter) wisten vroegtijdige uitschakeling te voorkomen.

Deelnemers Nederland bij EK shorttrack

Vrouwen:

Xandra Velzeboer

Michelle Velzeboer

Selma Poutsma

Zoë Florence Deltrap

Diede van Oorschot

Mannen:

Jens van 't Wout

Melle van 't Wout

Teun Boer

Friso Emons

Itzhak de Laat

