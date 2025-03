Volop lof voor 'eigen mediabedrijf' Jutta Leerdam: 'Ze is meer dan schaatsen'

Jutta Leerdam is een wandelende PR-machine. Dat merkt ook haar coach Kosta Poltavets, die de Westlandse begeleidt op weg naar haar missie: goud op de Olympische Winterspelen van 2026.

De 62-jarige Poltavets werkte eerder al samen met Leerdam bij Team Worldstream. Nadat Leerdam vorig jaar besloot solo te gaan, nam ze contact op met de trainer met Oekraïense roots. In het eerste jaar terug samen, probeerde Poltavets iets los te peuteren wat ontbrak bij Leerdam:

Verloving gaat aan Poltavets voorbij

Waar Leerdam een sterrenstatus geniet, is Poltavets nauwelijks te zien in de spotlights. Hij heeft ook geen sociale media, waardoor de verloving van zijn pupil met de Amerikaanse superster Jake Paul hem ook ontging. Wel is hij lovend over hoe Leerdam met alle aandacht omgaat. " Jutta is meer dan schaatsen, ze is groter dan schaatsen. Ze is een eigen mediabedrijf geworden, met een eigen identiteit. Dat bewonder ik enorm."

Juist alle rand- en mediazaken zorgen ervoor dat Poltavets zich voornamelijk terugtrekt voor de pers. De coach heeft geen zin om op allerlei dingen die op sociale media staan te reageren.

Lof voor Jake Paul

In de voor hem onbekende wereld pronkt Leerdam sinds kort met haar verlovingsring, die ze kreeg van haar aanstaande man Jake Paul. Haar coach kan leven met de vele tripjes die zijn pupil maakt. " Jutta heeft me gevraagd daarnaar te kijken, of we daar een balans in konden vinden. En weet je, een goeie sporter is een blije sporter", stelt Poltavets in een interview met De Telegraaf.

