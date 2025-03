Topschaatsster Jutta Leerdam steelt de show op het water: 'Ik kan het niet geloven'

Jutta Leerdam blijkt over meer talent dan alleen schaatsen te beschikken. Zo steelt ze in haar vrije tijd de show op het water. Het zijn sowieso mooie tijden voor Leerdam. Ze is verloofd met Jake Paul en donderdag ging de realityserie 'Paul American' in première, waarin het stel een grote rol speelt.

De Nederlandse schaatskampioene en Amerikaanse vechter hadden deze week veel feestjes te vieren. Na het schaatsseizoen vertrok Leerdam naar de Verenigde Staten om bij haar vriend te kunnen zijn. Hij verraste haar met een huwelijksaanzoek én haar eigen familie. Die werd ingevlogen om de bijzondere week ook van dichtbij mee te maken.

Na een verlovingsfeest op het eiland Saint Lucia stapten de families Paul en Leerdam in de privéjet naar New York voor de première van de serie op HBO Max. De Nederlanders keken daar hun ogen uit door de wolkenkrabbers, de schermen op Times Square met beelden van de schaatsster erop, en typisch Ameikaanse lekkernijen als hamburgers en milkshakes.

Waterparadijs

Maar daar bleef het niet bij. Ze bezochten namelijk ook een gigantisch zwemparadijs. Leerdam en haar vader weten niet wat ze zien, zo blijkt uit de Instagramstory's van de topschaatsster.

"Ik kan het niet geloven", schreeuwt ze uit terwijl ze om zich heen kijkt. "Pap, kun jij het geloven?" Vader Leerdam schudt daarop zijn hoofd.

Vervolgens probeert ze een van de hoge glijbanen uit in het waterparadijs. Samen met Jake, haar broer Kjeld en een van haar zussen. Er is wel een probleem voor Leerdam, zij gaat namelijk achteruit. Ze gilt het uit van de spanning. "O mijn god, ik zit achterstevoren."

Talent

Leerdam blijkt ook talentvol te zijn op het water als dat niet bevroren is. Ze kan namelijk ook surfen. Dat doet ze in het binnenbad op kunstmatige golven. Ze kan ogenschijnlijk makkelijk haar evenwicht bewaren op het surfboard en doet zelfs nog een klein dansje voordat ze ervan af springt in het water.