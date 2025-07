Tussen kerst en oud en nieuw vindt dit jaar het allesbepalende Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) plaats. Daar strijden de beste Nederlandse schaatsers om de felbegeerde tickets voor de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Alles of niets dus. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast pleiten oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As voor een andere aanpak, met name als het gaat om rijders als Joy Beune.

Van As legt Hoog de stelling voor: “Joy Beune zou een beschermde status moeten krijgen richting de Olympische Spelen.” Hoog reageert meteen: “Eens. Alle Nederlandse schaatsers moeten tussen kerst en oud en nieuw dat OKT rijden. Dat hebben wij toen ook met Sven (Kramer, red.) en jou meegemaakt. Volgens mij is dat echt de hel voor schaatsers.”

Ze vervolgt: “Als je dan net niet presteert, ga je gewoon niet naar de Spelen. Het kan zomaar gebeuren dat je een weekje ziek bent en dan heb je dikke vette pech. Maar aan de andere kant geeft het ook ruimte aan verrassingen. Jonge talenten die op dat moment pieken en zich ineens plaatsen.”

Status voor wereldkampioenen

Hoog ziet ruimte voor een andere manier: “Kijk, iemand als Beune, Jenning de Boo of Femke Kok. Dat zijn wereldkampioenen. Die zou je gewoon een beschermde status moeten geven. Je wordt wereldkampioen? Dan ben je automatisch gekwalificeerd voor de Olympische Spelen een jaar later. Zo heb je twee kansen: het WK of het OKT.”

Hoog vindt het OKT een enorme belasting: “Het is nogal wat, dat alles afhangt van die ene week. Wat vind jij ervan?”

Van As twijfelt: “Dubbel. Aan de ene kant is het OKT nodig, want we hebben zóveel goede schaatsers. Aan de andere kant: dit zijn ook de namen waarvan je nu al weet dat ze kans maken op olympisch goud. Als zij zich dan net niet plaatsen en niet worden aangewezen, loop je gewoon een medaille mis.”

Hoog benadrukt: “Niet iedereen hoeft zo’n beschermde status. Het OKT is leuk en belangrijk, maar geef die status aan schaatsers die het jaar ervoor wereldkampioen zijn geworden.”

Nieuwe regel?

Van As denkt hardop: “Zou dat een vaste regel moeten zijn? Als je het jaar vóór de Spelen wereldkampioen wordt, dan ben je automatisch gekwalificeerd. Maar stel: De Boo wordt wereldkampioen op de 500 meter, maar ook op de 1000 meter. Is hij dan meteen voor twee afstanden geplaatst?”

Hoog vindt van wel. “Dat is wel lekker,” concludeert Van As met een glimlach. “Want je weet ook niet of zo’n verrassing tijdens het OKT op de Spelen net zo goed gaat presteren. Het draait op de Spelen toch om de medailles.”

Hoog sluit af: “Vanuit Nederland wil je gewoon medailles halen. Dan moet je vooraf een paar schaatsers durven aanwijzen.” Van As: “Ik snap dat zeker!”

