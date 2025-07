De Nederlandse olympische winteratleten van 2026 zijn de laatsten die nog een medaillebonus ontvangen. NOC*NSF heeft besloten om deze beloning na die Spelen af te schaffen. Een beslissing die in de Sportnieuws.nl-podcast wordt bekritiseerd door olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

“We beginnen gelijk met een klapper. Zit je er klaar voor?”, opent Van As. Ze legt Hoog de stelling voor: ‘Het afschaffen van de Nederlandse medaillebonus is een goede zaak.’

“Oneens,” zegt Hoog na een korte stilte. “Natuurlijk, het mag geen motivatie zijn. Laten we dat eerst even duidelijk maken. Wij hadden een andere motivatie.” Van As onderbreekt haar met een lach: “Wacht even, het was echt wel onze motivatie.”

Het duo schiet in de lach. Hoog geeft toe: “Je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Ik ga hier nu niet de heilige Maria uithangen. Dit was wél onze motivatie. Die medaillebonus! Als we dan in de finale een goal maakten, riepen we al tegen elkaar: tasje!” Van As: “Ja, welk tasje gaan we kopen, zeiden we dan!”

Geen grap

“Nee, dat is natuurlijk gekkigheid”, zegt Van As snel. Hoog vervolgt: “Topsporters hebben het financieel vaak helemaal niet breed. Sommige verdienen goed, maar veel sporters in Nederland doen het gewoon met weinig. Terwijl ze op de Olympische Spelen wel geweldige prestaties leveren. Dan moet je ze op z’n minst ergens in tegemoetkomen.”

“Het kan toch niet dat je alles opgeeft, heel Nederland trots maakt en dat je daar uiteindelijk niks voor terugziet?”, stelt ze. Van As vult aan: “Wat jij ook zegt, je krijgt als A-sporter een stipendium, dat is ongeveer minimumloon. En als je dan te veel bijverdient, moet je het terugbetalen,"

Hoog: “En daar ga je al best snel overheen, hè. Je hebt ook sponsorinkomsten of je krijgt betaald door je club. Wij hebben ons stipendium op een gegeven moment stopgezet, zodat we meer konden verdienen met sponsoring.”

Structurele oplossing ontbreekt

“Niet iedereen heeft sponsors”, benadrukt Hoog. “Dus als je de bonus afschaft, moet er wel iets structureels voor in de plaats komen. Iets waarmee sporters ook na hun carrière verder kunnen. Ze geven alles op: ze kunnen vaak niet werken en studeren lukt maar af en toe. Wij zijn ook gestopt met onze studie toen we intern gingen met Oranje.”

“In het hockey zijn er veel meiden en gasten die wél studeren, maar als je dan op je 30e of 35e stopt, heb je niks opgebouwd. Geen werkervaring, geen stages… je hebt alles in die sport gestopt.”

'Je wordt gestraft als je het goed doet'

Van As ziet een lichtpuntje: “De atletencommissie wil van die regel af dat je bij te veel bijverdienen je stipendium moet terugbetalen. Ze zijn hier al een tijd mee bezig bij het NOC*NSF.”

Hoog komt met een suggestie: “Geef gewoon iedereen dat stipendium, ongeacht wat je daarnaast verdient. Het is bedoeld voor degene zonder sponsoren, dus laat dat meespelen. Maar geef het wel aan iedereen.”

Van As voegt toe: “Je wordt eigenlijk gestraft als je het goed doet. Als je te veel verdient, raak je je stipendium kwijt. Dan bepaalt het NOC*NSF gewoon hoeveel je mag verdienen. Dat is echt gek.”

Investeren in talent

De reden voor het afschaffen van de bonus is volgens het NOC*NSF bezuinigen en meer investeren in talentontwikkeling en faciliteiten. Van As begrijpt dat deels: “Daar moet zeker geld naartoe, maar je moet ook oog houden voor de toekomst van de sporters.”

Hoog sluit af: “Je kunt niet zeggen: leuk dat jullie olympisch goud hebben gewonnen, succes verder met je leven.”

