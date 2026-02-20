De Olympische Spelen zijn in volle gang en de atleten zorgen bij miljoenen mensen voor emoties die alle kanten op schieten. Maar lang niet iedereen is te spreken over het vierjaarlijkse winterevenement.

De Dick Voormekaar-podcast mag dan officieel over Feyenoord gaan, vaak komen er talloze onderwerpen aan bod die met de nodige humor en soms een cynische ondertoon worden behandeld. Dit keer waren de Olympische Spelen aan de beurt. Ondanks de prachtige sportmomenten met onder meer Femke Kok, Jutta Leerdam en Xandra Velzeboer kan het de vaste gasten niet bekoren.

'Winterspelletjes'

Net als veel voetbalverslaggevers hebben Martijn Krabbendam en Sjoerd Keizer van VI en schrijver Michel van Egmond bijzonder weinig met de Winterspelen. Krabbendam hoort in de nieuwste aflevering van de Feyenoord-podcast vol verbijstering aan dat de vriendin van Van Egmond dolgraag naar de ‘Winterspelletjes’ kijkt. ”Sleetje rijden, sneeuwballen gooien”, alles kijkt ze”, beweert Van Egmond. “Helemaal nerveus.”

Erben Wennemars

“Weet je wat mijn highlight van de Spelen was?”, vraagt Krabbendam. “Een boze Erben Wennemars. Schopte tegen een stoel aan, maakte ruzie met de beveiliging, want Joep had geen bronzen medaille.” De Feyenoord-watcher doelt op een incident na het debacle met Joep Wennemars op de 1000 meter, toen zijn onvoorzichtige tegenstander hem een medaille door de neus boorde.

Van Egmond: “Ik heb een overschot aan de familie Wennemars. Ook een overschot aan Jake Paul, ben ik klaar mee. Het is de hele dag Erben-tv.” Krabbendam is het daar helemaal mee eens: “Heel de dag Erben die in dat koeterwaals vertelt hoe boos hij wel niet is.”

'Het sleept zich maar voort'

Volgens Krabbendam gaat het allemaal veel te langzaam op de Winterspelen en ligt dat ook aan de NOS. De talkshow die elke avond wordt gemaakt, valt bepaald niet in de smaak: “Het is echt iets voor het Nederlands Slaapcentrum, dan slapen al die mensen als roosjes. Het is echt ongekend. Het sleept zich maar voort allemaal. Hoe kan dat nou?”

Van Egmond is het er helemaal mee eens: “Als je de tv op zwart-wit zet, denk je dat je naar het journaal uit 1953 zit te kijken.”

Dan komt shorttrackicoon Jorien ter Mors ter sprake, Keizer vindt haar tamelijk saai. “Je hebt het over de kleine rondjes nu?", reageert Krabbendam. "Want je hebt grote rondjes en kleine rondjes. Bij die kleine rondjes pakken ze wel gouden medailles. Nou ja, nog even volhouden en volgende week is het gewoon weer voetbal op de eerste pagina’s.” Jens van 'Wout krijgt wel een compliment na zijn twee gouden plakken: "Hij kan het wel."

Thialf

Krabbendam wil dan toch nog wel iets kwijt over het schaatsen: “Weet je wat ik mooi vind? Ze gingen in Milaan schaatsen en ze hadden niet eens een normale ijshal. Ze schaatsen in zo’n hal waar normaal de mannequins doorheen paraderen. En dan rijden ze sneller dan in Thialf!”

“Net al vroeger als er weer een of andere inlineskater uit Amerika dat ijs op ging om een paar olympische medailles te winnen”, doelt hij vermoedelijke op Shani Davis. Van Egmond ligt in een deuk: “Een of andere rolschaatser uit Wyoming die lachend gouden medailles verzamelde.” Krabbendam met Amerikaans accent: “I thought i’d give it a try. Nou, hup, met goud naar huis.”