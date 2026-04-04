Het was het beste shorttrackjaar ooit voor Nederland. Bij zowel de Olympische Winterspelen als de WK vlak daarna regende het medailles voor TeamNL. Schaatsbond ISU blikt terug op dat WK en doet dat op een manier die niet alle shorttrackfans niet bevalt.

Bij de WK shorttrack in Montreal, Canada veroverden de Nederlandse deelnemers twee gouden en vijf zilveren medailles. Voeg je dat samen, dan keerde Nederland huiswaarts met zeven medailles. Dat was het hoogste aantal medailles in het landenklassement. Italië volgde met zes stuks, Zuid-Korea met vier stuks.

Goud

De Zuid-Koreanen maximaliseerden hun vier podiumplekken: telkens betrof het een gouden plak. Doorgaans worden medailles bij sportevenementen in landenklassementen gerangschikt op aantal gouden plakken. Vier gouden medailles is meer dan twee gouden medailles, dus volgens die telling zouden de Zuid-Koreaanse shorttrackers het succesvolste zijn bij de WK.

Maar schaatsbond ISU besloot bij het overzichtje met medailles de ordening aan te brengen op basis van het totale aantal medailles. Daardoor staat Nederland dus bovenaan en niet Zuid-Korea. Het leidt tot onbegrip in de reacties. "Sinds wanneer is zilver meer waard dan goud?", schampert iemand. Een ander schrijft in het Koreaans: "Ik doe het in een volgorde op basis van goud."

Walgelijk

En iemand laat dit achter: "Ik kijk naar eerdere posts op dit account en dan zie ik dat er wordt gerangschikt op basis van gouden plakken. Waarom is dan in deze post het totale aantal maatgevend? Is dit soms gepost door de Nederlanders? Daar lijkt het wel heel erg op."

Een andere Koreaanse bijdrage is net zo verontwaardigd: "Aanvankelijk was het niet gebaseerd op het totale aantal medailles. Deze discriminatie is heel ernstig." En een andere Koreaanse tekst luidt: "Het is walgelijk." Aan de andere kant zijn er ook mensen die zich een stuk minder druk maken en stellen dat het in de Verenigde Staten wel vaker gebeurt dat de volgorde wordt bepaald aan de hand van het totale aantal medailles.

Xandra Velzeboer

De koningin van de WK shorttrack was wederom Xandra Velzeboer. Zij wist met de Nederlandse vrouwen, na de tragische val op de Spelen, wel wereldkampioen te worden op de relay. Daarnaast won ze ook goud op de 500 meter, net zoals in Milaan.

Voor haar gouden plakken op de Olympische Spelen ontving Velzeboer, net als alle andere olympische kampioenen, in totaal een premie van 30.000 euro van NOC*NSF. Het prijzengeld wat ze ontvangt na de WK shorttrack valt echter iets lager uit. Door haar gouden medaille op de kortste afstand ontvangt de 24-jarige schaatsster 7000 Amerikaanse dollar (ongeveer 6100 euro).