Topschaatser Jenning de Boo werd vorig seizoen wereldkampioen op de 500 meter en sloeg ook toe bij de EK sprint. De Groninger weet dat richting de Olympische Winterspelen van 2026 de blikken op hem gericht zijn. Zelf hoopt hij in de voetsporen te kunnen treden van een buitenlandse schaatser.

Eerder in de week organiseerde Schaatsteam Reggeborgh een teampresentatie. Daar zei De Boo dat de zomer is omgevlogen. En ook vorig schaatsseizoen voelt alweer ver weg.

"De meeste herinneringen heb ik aan de papiertjes met mijn records, die heb ik laatst uit een doos gehaald. Dan besef ik even: ik heb al best wat mooie dingen laten zien", tekende Dagblad van het Noorden op . "Maar gaat dit leven te snel om erbij stil te staan. Aan het begin van de zomer denk je: lekker, even chillen. Maar die tijd is zo voorbij."

Olympische Winterspelen

De vorige twee seizoenen ging het crescendo bij De Boo. Hij pakte beide jaren bij de NK afstanden de dubbel (500 en 1000 meter) en knabbelde stap voor stap wat weg van de marge waarmee zijn Amerikaanse concurrent Jordan Stolz won. Totdat niet Stolz meer de beste was, maar De Boo. Kan er nog een schep bovenop?

"Ik probeer er niet mee bezig te zijn en wil de verwachtingen een beetje van me weghouden", zo reageert hij. "Vorig seizoen verwachtte iedereen dat ik als eerste Nederlander de magische grens van 34 seconden zou doorbreken. Iedereen dacht dat Jenning de Boo het wel even ging doen. Dat bracht best wat druk."

Viktor An

De lange (1,95 meter) 21-jarige sprinter is snel uitgegroeid tot het grote voorbeeld voor jeugdige schaatsers. "Ik heb zelf ook in die schoenen gestaan", aldus De Boo. "Als kind keek ik op de Olympische Spelen alleen naar shorttrack. Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma. Dat waren gasten waar ik tegenop keek. Maar ik lette vooral op Viktor An, de acrobaat op schaatsen. Hij werd drievoudig olympisch kampioen in Sotsji. Als ik ooit mag halen wat hij heeft gedaan, dan is mijn leven compleet."

An is geboren in Zuid-Korea. In 2014 kreeg hij de Russisce nationaliteit. Bij de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji reed hij namens dat land.