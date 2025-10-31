De 1500 meter op de NK afstanden beloofde een hoop spektakel. Ondanks de afmelding van baanrecordhouder Femke Kok, verschenen er een hoop toppers aan de start. Zo stond er een titanenstrijd tussen Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong op het schema. Maar Marijke Groenewoud ging er met de titel vandoor.

Angel Daleman was de eerste veelbelovende naam die van start ging op de 1500 meter. Zij reed 1.55.50 en na haar rit schudde ze haar ontevreden haar hoofd. Daarna brak de titanenstrijd tussen Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong los. Laatstgenoemde maakte in eerste instantie een valse start.

In de opening waren ze beiden trager dan Daleman. Bij het ingaan van de laatste ronde zaten ze wel weer onder de tijd van de 18-jarige. Beiden reden uiteindelijk onder de 1:55. De ritwinst was voor Rijpma-de Jong met een tijd van 1:54.64. Beune zette 1:54.95 neer.

Maar de strijd was nog niet gestreden, want Groenewoud moest nog in actie komen. Zij dook ruim onder de tijd van Rijpma-de Jong en prolongeerde haar Nederlandse titel met een tijd van 1:53. 33, dat is de negende tijd ooit gereden in Thialf.

Na afloop is er opluchting. "Het was erste wedstrijd op de 1500 meter voor mij", zegt ze bij NOS. "Het komt vandaag allemaal weer bij elkaar." Ze is blij dat ze zich heeft geplaatst voor de World Cups en de bevestiging dat ze op de goede weg zit. "Deze tijd zegt wel genoeg, denk ik. Ik hoop de we de stijgende lijn door kunnen zetten richting de Olympische Spelen."

Femke Kok afwezig

De 1500 meter is het enige onderdeel dat door de vrouwen wordt gereden op vrijdag. Femke Kok reed onlangs op die afstand een baanrecord in Thialf, maar zij richt zich dit weekend op de 500 en 1000 meter en doet dus niet mee.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties. Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.