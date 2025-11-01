Femke Kok geldt als topfavoriete voor de 500 meter bij de NK afstanden. Niet gek als je naar haar erelijst kijkt. De afgelopen drie seizoenen werd de topschaatsster telkens wereldkampioene op die afstand. Al op jonge leeftijd zat het talent erin, maar ook de ondeugendheid.

"Ze maakte salto’s op ons bed. Wij hadden vroeger bewust geen trampoline in de tuin. De meeste kinderen springen gewoon rustig, maar als Fem sprong, ging dat zo hoog dat ik mijn hart vasthield", blikt vader René terug. Kok richt zich vervolgens tot haar moeder Ilja: "Toen ik wel een keer met mama op een trampoline sprong, lanceerde ik je. Toen was je er snel klaar mee, haha."

Ouders spelen belangrijke rol in Koks schaatsleven

Schaatsen werd vroeger met de paplepel ingegoten bij Kok. Haar ouders voltooiden allebei de Elfstedentocht. Zij zorgden ervoor dat de 25-jarige topsprinter de eerste stapjes zette op het ijs. "Het was niet dat we toen al zagen dat Femke zo goed zou worden hoor. Ze kon bijvoorbeeld nog niet overstappen in de bochten", zegt vader René tegenover De Telegraaf.

Dat beaamt Kok. "Die bochten waren toen nog veel te groot voor me", lacht ze. "Ik was ook eigenlijk echt nog een mini." Later kochten haar ouders ook een renfiets voor haar, mét klikpedalen. Na een paar uur thuis oefenen mocht Kok het op het asfalt proberen. "En nog lag ik bij het eerste beste kruispunt onderuit, haha."

Samen met haar vader keek ze naar de grote schaatswedstrijden. Ook daar leerde ze van. Hij wees bijvoorbeeld aan hoe Kok een bocht aan moest snijden. "Ik sprong dan op van de bank en deed die schaatsbeweging na in de woonkamer."

Loon naar werken

Uiteindelijk wierpen alle (techniek)trainingen, tips en ritjes naar de schaatsbaan hun vruchten af. Na twee wereldtitels allround bij de junioren brak ze in 2023 definitief door bij het grote publiek. Kok werd de eerste Nederlandse wereldkampioene op de 500 meter. "Voor mij is dat nog steeds een van de allermooiste momenten. Ik zat met kippenvel op de tribune, was zó trots", glundert vader René.

Inmiddels is Kok twee wereldtitels verder. Dit seizoen hoopt ze er een olympische titel aan toe te voegen, maar dan moet ze zich wel plaatsen via het OKT. "Drie keer wereldkampioen of niet, resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst", stelt haar vader. De familie heeft nog geen tickets voor Milaan, waar de Winterspelen worden georganiseerd. In Beijing in 2022 was de familie er niet bij vanwege het coronavirus. Moeder Ilja: "Het zou heel mooi zijn als we in februari een herkansing krijgen."

