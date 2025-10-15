Patrick Roest was jarenlang de beste Nederlandse schaatser op de lange afstanden, maar na een slecht jaar door fysieke problemen verloopt ook de voorbereiding op het olympische seizoen verre van vlekkeloos. De toprijder moet zelfs vrezen voor deelname aan de NK afstanden. Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As maken zich in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast dan ook zorgen.

Roest miste vorig jaar een groot deel van het seizoen door fysieke problemen en was zodoende nog niet geplaatst voor de NK afstanden van later deze maand. Dat terwijl hij in 2023 en 2024 nog wereldkampioen werd op de 5000 meter. Roest moest in aanloop naar de nationale kampioenschappen zijn vorm tonen om toch mee te doen en dat probeerde hij afgelopen. Hij slaagde echter niet in zijn missie.

'Echt heel traag'

"Hij reed vorige week al een drie kilometer bij een trainingswedstrijd. Dat was geen bijzondere tijd, maar deze vijf kilometer was echt heel traag", vertelt Van As in de wekelijkse podcast. Roest reed een eindtijd van 6.29,65, terwijl de lat om zich te plaatsen voor het NK op 6.21,71 lag.

"Dat haalde hij bij lange na niet", concludeert Van As. Zij merkt op dat de tijd dringt voor Roest om alsnog een startbewijs in de wacht te slepen voor de NK: "Hij heeft nog één kans om zich te plaatsen tijdens de Holland Cup. Dat is toch te bizar?"

Moeilijke opgave voor Roest

Hoog merkt op dat Roest een flinke klap lijkt te hebben gekregen van het afgelopen rampseizoen: "Vorig jaar had hij die ontstoken kies, rugproblemen en was hij oververmoeid. Hij heeft echt een rotjaar gehad. Het blijkt wel weer dat er veel tijd nodig is voordat je weer in vorm bent. Dat is zo zonde, want het is een heel getalenteerde schaatser. Hij heeft vorig jaar ook geen internationale wedstrijd gereden."

Roest krijgt nog één kans om alsnog aan de limiet te voldoen. Dat is tijdens de Holland Cup van komend weekend. De topschaatser rijdt daar op zaterdag de 1500 meter en een dag later de 5000 meter. "Ik ben benieuwd, het wordt wel een moeilijke opgave", sluit Van As af.

Luister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering bespreken zij de opmerkelijke overstap van Femke Bol, de ontwikkelingen rond Jutta Leerdam en Suzanne Schulting én het opvallende optreden van 'stripfiguur' Erben Wennemars. Beluister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.