Jutta Leerdam schaatste vorige week bij de eerste World Cup in Salt Lake City soeverein naar de eerste plek op 'haar' 1000 meter. Een week later kwam ze niet verder dan een vierde plek, achter winnares Femke Kok en landgenotes Isabel Grevelt en Marrit Fledderus. Kijkende naar Leerdams situatie vooraf is dat nog best opmerkelijk.

In de Olympic Oval in Calgary kwam Leerdam niet verder dan 1.13,34. Dat terwijl ze een week geleden in Salt Lake City nog een beste seizoenstijd reed van 1.12,35. Ruim een tel langzamer dus, maar desondanks eindigde Leerdam alsnog bijna op het podium. Het verschil met Fledderus was één honderdste. Dat kwam omdat de opening van Fledderus (17,63) rapper ging dan die van Leerdam, die opende in 17,75.

Leerdam kampt met fysiek ongemak

Wat als Leerdam geen verstopte neus had gehad? We zullen het nooit weten. Een paar uur voor haar 1000 meter plaatste Leerdam een foto op sociale media van haarzelf. Daarop was te zien dat ze een rode neus had. 'Het is racedag, maar je hebt nog steeds griep', zette Leerdam erbij. De foto deelde ze om 11.23 uur plaatselijke tijd, zo'n vijfenhalf uur voor haar race.

i De ziekte van Jutta Leerdam in beeld. © Instagram: juttaleerdam

Later volgde nog een foto waarop Leerdam liggend op haar bed te zien was, al volledig in haar kleding van TeamNL. Ook zat ze strak in de make-up, waar ze op het eerste plaatje nog niks had opgedaan. 'Hoe was jouw dag?', was de veelzeggende vraag van Leerdam, die met haar hand naar haar hoofd greep en haar ogen dicht had.

Om haar volgers op TikTok ook te informeren, besloot Leerdam een video op te nemen. 'Mijn neus is twee keer zo groot als normaal. Stuur hulp', schreef ze als begeleidende tekst. Leerdam zei in de video: "Een atleet zijn is niet voor watjes. Want soms ben je gewoon ziek en moet je toch racen. Alle ogen zijn op jou gericht. Je praat er niet ook niet over, want anders weet iedereen dat je ziek bent. Je gaat daar gewoon staan en racet zo snel als je kan. Dat is gewoon triest."

Snel weer aan de bak

Desondanks kwam ze alsnog tot een behoorlijke vierde plaats. Lang heeft Leerdam niet om te herstellen, want op zaterdag komt ze alweer in actie in Calgary. Haar naam prijkt immers nog op de startlijst voor de eerste 500 meter. In rit 7 neemt Leerdam het dan op tegen de Poolse Kaja Ziomek-Nogal.

