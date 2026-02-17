Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong gingen voor goud op de ploegenachtervolging, maar moesten het uiteindelijk doen met zilver. De Nederlandse schaatssters maakten tijdens de huldiging in Milaan hun gevoel duidelijk op het podium.

Beune, Rijpma-De Jong en Groenewoud zijn de regerend wereldkampioenen op dit onderdeel en dus werd er gehoopt dat zij in Milaan ook de olympische titel konden binnenhalen. Het trio verzekerde zich met een zinderende zege op Japan in de halve finales van een medaille, maar in de finale bleek titelverdediger Canada te sterk. De Nederlandse vrouwen hielden dus wel nog een zilveren plak over aan de ploegenachtervolging.

'Zilver gewonnen'

Die medaille werd dinsdagavond meteen gevierd met de honderden fans in het TeamNL Huis in Milaan. In hun vrijetijdskleding stapten ze met een lach van oor tot oor het podium op. Daar kregen ze de microfoon onder hun neus gedrukt om hun gevoel duidelijk te maken. Uren na de teleurstelling dat het geen goud was geworden, zijn Beune, Groenewoud en Rijpma-de Jong nu heel blij met zilver. "Natuurlijk was er teleurstelling, maar nu is het gevoel echt dat we zilver hebben gewonnen", zeiden Groenewoud en Beune.

'Wat wordt het over vier jaar?'

Chef de mission Carl Verheijen mocht de bijbehorende plakaat uitreiken aan de zilveren vrouwen. "Vier jaar geleden was het brons, nu is het zilver, dus wat wordt het over vier jaar?", riep hij richting het publiek, dat hem beantwoordde met luidkeels 'GOUD!'. Daarna kon het feestje losbarsten.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.