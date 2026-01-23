Voor Suzanne Schulting begon het World Cup-weekend in Inzell al bijzonder vroeg. In de B-groep snelde ze op de 500 meter naar een keurige tweede plaats, terwijl ze niet helemaal fit is.

Achter landgenote Isabel Grevelt werd ze vrijdagmiddag tweede in de B-groep, die buiten het zicht van live-uitzendingen en volle tribunes wordt verreden. Ook zaterdag zullen veel mensen Schulting niet in actie zien, aangezien ze ook de 1000 meter in de 'tweede' groep rijdt. En daarvoor moet ze heel vroeg uit de veren.

De wedstrijd begint zaterdag immers om negen uur 's ochtends. "Mensonterend is het", zegt ze lachend in gesprek met het Algemeen Dagblad. Schulting rijdt de wedstrijden vooral om in topvorm op het ijs van Milaan te verschijnen. Daar beginnen over twee weken de Olympische Spelen.

Suzanne Schulting is 'niet superfit'

Gelukkig voor Schulting duurt dat nog even, want ze heeft qua vorm een probleempje. "Ik ben hier niet superfit. We komen net uit Collalbo, waar we een heel goed kamp (met Team Essent, red.( hebben gedraaid van tien dagen. Hier sluiten we die trainingsperiode af met twee wedstrijdjes. En dan gaan we rusten."

De blik gaat bij Schulting uiteraard naar de Spelen. Daar rijdt ze eerst de 1000 meter bij het langebaanschaatsen. Ze veroverde dat ticket door op het olympisch kwalificatietoernooi tweede te worden. Daardoor mag ze naar de Spelen. En ook op het shorttrack komt ze in actie.

Nog onduidelijkheid over shorttrack

Lange tijd reed ze geen wedstrijden, maar na een prima NK shorttrack kreeg ze een aanwijsplek voor de 1500 meter. Die afstand gaat ze op het shorttrackijs dus sowieso rijden, maar er is ook kans op meer. Ze kijkt immers ook naar de relay en naar de 1000 meter. De vrouw die al zes olympische medailles won, waarvan drie goud, bij het shorttrack is daarbij in afwachting van het besluit van de bondscoach.

Dat is Niels Kerstholt. Hij moet bepalen of Schulting ten koste van een andere schaatsster de kans krijgt om een van die andere afstanden. Daarover is al een hoop discussie geweest en Schulting begrijpt ook wel dat het een 'heel lastige situatie is'. "Zowel voor Niels als voor de hele ploeg. Maar dat is uiteindelijk wel iets waar ik niks aan kan doen."

