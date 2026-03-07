Jutta Leerdam besloot haar schaatsseizoen na haar olympische medailles te stoppen op het hoogtepunt. Ze sloeg de WK sprint over en vertrok naar de Verenigde Staten. Daar verblijft ze bij haar verloofde Jake Paul en zijn broer Logan kwam ook een kijkje nemen bij de schaatskampioene.

Leerdam maakte in Milaan haar grote droom waar. Ze won olympisch goud op de 1000 meter. Vier jaar eerder werd ze tweede op haar favoriete afstand achter Miho Takagi. Nu liet ze Femke Kok en de Japanse achter zich. Bovendien pakte ze het zilver op de 500 meter achter Kok.

De ontlading was groot bij de Nederlandse topschaatsster na haar gouden plak en ook bij haar Amerikaanse vriend. Paul zat op de tribune bij haar races in Milaan en kon zijn tranen niet bedwingen toen hij Leerdam de olympische titel zag grijpen.

Toekomst

Na de Spelen wilde Leerdam zich beraden over haar toekomst. Vorig jaar vroeg de 29-jarige Paul haar ten huwelijk en nu ze haar grote droom heeft waargemaakt wil de schaatsster zich wellicht focussen op de bruiloft en het stichten van een gezin. Het stel heeft al vaker laten weten dat ze een kinderwens hebben.

Familie Paul

Leerdam nam in ieder geval het besluit om haar schaatsseizoen te eindigen op het hoogtepunt en de WK sprint over te slaan. Ze kreeg van de KNSB een aanwijsplek voor het toernooi, maar de 27-jarige vertrok naar haar verloofde in Puerto Rico. Daar brengt ze tijd door met de familie Paul. De broer van Jake, Logan, is ook van de partij.

Hij deelde een Instagram Story waarop hij pronkt met de olympische medailles van Leerdam. Hij heeft de gouden en zilveren plak in zijn hand en maakt er een filmpje van. "Olympisch kampioen", schrijft hij erbij, met een verwijzing naar zijn schoonzus.

i Instagram Story Logan Paul

Leerdam heeft een goede band met haar schoonfamilie. Dat was afgelopen jaar uitgebreid te zien in de realityserie Paul American. De bekende broers trekken veel met elkaar op en daarbij zijn ook hun geliefden vaak van de partij. Logan trouwde afgelopen zomer met zijn vrouw Nina Agdal. De twee hebben ook een dochter samen: Esmé. Jutta en Jake reisden voor de bruiloft naar Italië.