De Nederlandse vrouwen hebben op de Olympische Spelen in Milaan genoegen moeten nemen met zilver op de ploegenachtervolging. De ploeg met Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud verloor in de finale van Canada en greep daardoor naast het olympisch goud. Het brons ging naar Japan.

Nederland gold als een van de topfavorieten op dit onderdeel. Het trio is regerend wereldkampioen en won eerder dit seizoen al een World Cup, waardoor het vizier vol op goud stond. In de kwartfinale ging het nog bijna mis na een grote misslag, maar wist Beune overeind te blijven en plaatste Nederland zich alsnog voor de halve finales. Daar werd Japan in een zenuwslopend duel verslagen, waardoor de eindstrijd werd bereikt.

In die finale bleek Canada echter te sterk. De Nederlandse trein leek lang op koers naar olympisch goud, maar moest in het slot toch terrein prijsgeven en zag Canada er met de winst vandoor gaan. Daarmee bleef voor Nederland het zilver over, een resultaat dat als een gemiste kans en grote teleurstelling zal voelen.

Voor Beune was de ploegenachtervolging bovendien haar laatste kans op eremetaal in Milaan, nadat ze op de 3000 meter buiten het podium viel. Groenewoud en Rijpma-de Jong komen later deze Spelen nog in actie op individuele afstanden, maar juist op de ploegenachtervolging lagen de grootste verwachtingen voor de Nederlandse ploeg.

De Nederlandse mannen grepen in Milaan op de ploegenachtervolging naast een medaille. Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga werden in de strijd om brons geklopt door China. Marcel Bosker, die in de kwartfinale nog wel in actie kwam, werd dit keer gepasseerd door bondscoach Ritsma.