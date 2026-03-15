Ze ging als olympisch kampioene ook op de WK shorttrack natuurlijk voor goud op de 1000 meter. Xandra Velzeboer was uitstekend op weg, maar in de laatste bocht ging het mis. En dat doet pijn bij het Nederlandse fenomeen.

"Ja, shit", zegt Velzeboer bij de NOS over haar eerste gedacht na de finish. Het was de Zuid-Koreaanse Gilli Kim die haar schaats net iets eerder over de streep duwde en zo het goud pakte. De Nederlandse olympisch kampioene moet het met zilver doen.

"Het is gewoon jammer, maar ik heb de race gemaakt", aldus Velzeboer. "Ik wilde ervoor zitten, dat kostte wat moeite en ik wilde daarna niemand er nog langs laten. Het scheelde heel weinig, maar ja... "

'Gewoon een goede race'

Is er iets wat Velzeboer anders had kunnen doen? "Misschien toch als tweede uit de laatste bocht", overweegt ze. "Maar ja, dat is makkelijk gezegd achteraf. Gilli had gewoon een goede finish en zij neemt ook veel risico door zo lang te wachten. Ik nam meer initiatief en het was gewoon een goede race voor mij. Maar ik baal natuurlijk wel dat ik net geen goud heb."

Had ze geen mogelijkheid om Kim aan te zien komen, wil de verslaggever weten. Velzeboer denkt dat het weinig uit had gemaakt: "Ik ging de laatste bocht wat dieper in, maar als ik haar had gezien de bocht in... Als zij mee snelheid heeft..."

Gouden revanche

Velzeboer liet zich bepaald niet uit het veld slaan door de tegenslag en greep later op de avond alsnog goud. Waar het op de Olympische Spelen van Milaan nog mis ging voor de Nederlandse vrouwen, was er op het WK wel goud op de relay.

Velzeboer komt zondag, net als onder anderen haar zus Michelle en de broertjes Jens en Melle van 't Wout nogmaals in actie op de WK shorttrack. En opnieuw zijn er medaillekansen. Bekijk hieronder het programma.