Voor shorttracker Jens van ’t Wout verlopen de EK shorttrack in Nederland uitstekend. Hij won de 500 en 1500 meter in Tilburg. Die titels houdt hij in zijn bezit, want bij de vorige EK was hij ook de beste op die afstanden.

De 500 meter van zaterdag was erg bijzonder. Er was sprake van goud, zilver en brons voor de mannen van bondscoach Niels Kerstholt op de kortste afstand. Jens van 't Wout veroverde het goud, Teun Boer behaalde het zilver en Melle van 't Wout pakte het brons.

In de finale namen Jens van 't Wout en Boer het initiatief en meteen de eerste twee posities in. Melle van 't Wout moest nog een inhaalactie ondernemen om op te schuiven naar de derde plaats.

Vroeger

De grootste titels dit seizoen worden uiteraard weldra verdeeld bij de Olympische Winterspelen. Daardoor waren er een hoop toppers niet aan de start bij de Europese kampioenschappen, sowieso ontbraken er logischerwijs serieuze concurrenten uit Canada en Zuid-Korea.

Vandaar dat Van 't Wout zegt dat hij niet heel veel waarde kan hechten aan de titels. "Al werd er zo nu en dan best hard gereden hoor, en moest ik een paar keer flink werken om erlangs te komen", zegt hij tegen Schaatsen.nl. "Ik schaatste vandaag weer een beetje zoals vroeger, toen ik voor het eerst in de World Cup mocht meedoen. Maar het blijft leuk om kampioen te worden."

Pauze

Qua organisatie had hij wel wat meer rust tussen zijn optredens in gewenst. "Ik had zeven minuten pauze tussen de 1500 meter en de eerste rit op de 500 meter, volgens de regels mag dat helemaal niet", legt hij uit. "Voor m’n gevoel deed ik mijn schaatsen uit en kon ik ze onmiddellijk weer aantrekken omdat ik alweer verder moest. Dat had veel weg van een stevige tempotraining."

Xandra Velzeboer

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft op de EK in Tilburg het goud veroverd op de 1000 meter. De kopvrouw van de Nederlandse ploeg finishte voor haar zus Michelle Velzeboer, die het zilver bemachtigde. De Italiaanse Elisa Confortola pakte het brons. Selma Poutsma, de derde Nederlandse in de finale, kwam als vijfde over de finish.

Het is voor Xandra Velzeboer de eerste Europese titel op de 1000 meter. Ze bezit al titels op de andere afstanden. De EK zijn het laatste toernooi ter voorbereiding op de Olympische Spelen, die over drie weken in Milaan beginnen.