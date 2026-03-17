Voor Jens van 't Wout zit een zeer succesvol seizoen er dan eindelijk op. Na afloop van de WK shorttrack is het tijd voor een welverdiende vakantie. Maar eerst blikt de gouden shorttracker nog een keer terug op het afgelopen eindtoernooi dat hem uiteindelijk erg zwaar is gevallen.

Dat Jens van 't Wout nog geen enkele individuele wereldtitel heeft is vrij opmerkelijk. Op de Olympische Spelen in Milaan was de geboren Laarder iedereen te sterk af. Daar was de 24-jarige Van 't Wout goed voor drie gouden plakken, waarvan twee op een individueel onderdeel. Op dit moment heeft hij echter alleen twee wereldtitels op teamonderdelen, zelfs na afgelopen WK.

Tweemaal zilver

Veel Nederlanders hadden daarom wellicht gedacht dat de olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter ook op het WK een titel zou pakken. Niets was echter minder waar. Na een zwaar seizoen kwam Van 't Wout uiteindelijk tot twee keer zilver, op de 500 en 1000 meter.

Momenteel is de shorttracker die opgroeide in Canada vooral blij dat hij eindelijk kan gaan uitrusten. "Het gevoel dat het seizoen was afgelopen", geeft Van 't Wout als antwoord op de vraag welk gevoel overheerst na afloop van het WK, in de NOS Schaatspodcast.

'Niet heel veel zin'

Het was nog maar de vraag of hij, na zijn individuele afstanden, ook nog zou deelnemen aan de aflossing bij de mannen. De relay was immers veroordeeld tot de B-finale, waardoor het resultaat niet meer uitmaakte. "Ik dacht dat ik van Niels (Kerstholt, bondscoach, red.) te horen had gekregen dat ik na de 1000 meter de relay niet meer hoefde te rijden, want we zaten ook in de B-finale", vertelt hij over die situatie. "En wij hadden er allemaal niet heel veel zin meer in."

"We dachten allemaal dat we klaar waren", vervolgt Van 't Wout. "Maar toen kwam onze perschef naar ons toe en zei: wil je met de NOS spreken voor of na de relay? Ik zei toen: Ik rijd toch niet? Maar zij zei: Je staat er wel op. Toen hoorde ik dat ik toch de relay moest rijden, nou mijn hele wereld stortte in. Dus toen ik eindelijk over de streep kwam viel er een soort druk van mijn schouders", besluit de inwoner van Sintjohannesga.

Successeizoen

Uiteindelijk schaatsten de Nederlandse mannen, dus met Jens en zijn broer Melle van 't Wout, vrij eenvoudig naar de winst in de B-finale. Daarmee zit het seizoen er nu dus echt officieel op. De komende weken staan voor de rijders in het teken van allesbehalve ijs. Daarna kunnen zij weer in alle rust toewerken naar het nieuwe seizoen. Maar met wat Van 't Wout dit seizoen allemaal heeft laten zien, inclusief drie olympische titels, mag hij gerust de koning van de shorttrackhal genoemd worden.