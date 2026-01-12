Suzanne Schulting mag op de Olympische Spelen meedoen op zowel de langebaan als het shorttrack. Daar ging een hele soap aan vooraf en de reacties achteraf waren gemengd. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer ziet veel ruis op de lijn rond Schulting en doet een oproep aan de rest van de shorttrackploeg in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Je hoeft niet elkaars vriendinnetjes te zijn..."

Schulting is in Milaan verzekerd van deelname op de 1500 meter in het shorttrack en de 1000 meter op de langebaan. Maar in haar 'eerste liefde' shorttrack kan ze ook geselecteerd worden op de aflossing en de 1000 meter. Maar vooral in de relay zit niet iedereen op de toevoeging van Schulting te wachten. Kopvrouw Xandra Velzeboer zei indirect al liever met de gouden ploeg van afgelopen jaren verder te willen en ook ex-topschaatsster Jorien ter Mors is geen fan.

'Waarom niet?'

De olympisch medaillewinnares op zowel de langebaan als het shorttrack noemde het 'een bom die gevallen is' met de keuze voor Schulting. Timmer vindt het allemaal maar 'ruis' wat er rond Schulting ontstaat. "Zwart wit gezien is zij gewoon de beste. Zij heeft zich geplaatst, dus ja, waarom niet? Het enige wat wel belangrijk is: Hoe ga je dit terug in het team coördineren? En daar ben ik het wel mee eens. Dat ligt ook aan de coach en aan het team eromheen."

'Dan is het gedoe'

Timmer is beniewd hoe het met de andere vrouwen in het team wordt besproken. "Daar moet je wel goed voor kneden en transparant met elkaar overleggen. Hoe gaan we hiermee om? Wij gaan wel zorgen voor goud. Het is een wij. En dat is denk ik heel belangrijk. Als dat niet gebeurt, ja... Dan krijg je ruis op de lijn en dan is het gedoe." Het baart Timmer zorgen dat die ruis er nu al is. "Dat zou niet zo moeten zijn, want je moet kijken dat je de beste schaatsers naar de Olympische Spelen stuurt. Daar hoort Schulting bij. Dat moet goed gecoördineerd worden, zodat hij (bondscoach Niels Kerstholt, red.) rust houdt in het team."

'Je hoeft geen vriendinnetjes te zijn'

Met een boodschap richting de hele shorttrackploeg probeert Timmer vast een voorzet te geven op een succesvolle Spelen. "Ik denk toch dat het team eerst eens bij elkaar moet gaan zitten. Eerst de leiding goed neerzetten en dan rust in het team creëren. Dan is alles mogelijk, want ze hebben fantastische schaatsers. Ja, ook de Velzeboertjes en de rest van het team eromheen. Jullie kunnen gewoon goud winnen... Met Schulting erbij. Omarm het en je hoeft niet elkaars vriendinnetjes te zijn, maar wel collega's. Je kan goud pakken... Waarom zou je het dan niet doen?"

'Dat is zorgelijk'

Volgens Timmer zijn de beste medaillekansen in Milaan mét Schulting erbij. "Waarom zou je dat dan niet doen? Het gaat toch om goud?" Ze vond het 'shocking' dat er allerlei negatieve signalen en interviews kwamen na het aanwijzen van Schulting. "Er zijn wel wat dingen die niet helemaal lekker zitten in dat team. Dat is zorgelijk. Dan komt dit er nog bij en dan? Dan krijgt het een negatieve lading en dat is heel jammer."

