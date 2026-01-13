Het is weinigen gegeven: op twee disciplines meedoen aan de Olympische Spelen. Suzanne Schulting gaat dat deze winter wél doen, als langebaanschaatsster en als shorttrackster. Logischerwijs is zij dan ook enorm in haar nopjes.

Schulting brak door als shorttrackster en was daar lange tijd bijna niet te verslaan. Zij veroverde dan ook al drie gouden, één zilveren en twee bronzen medailles op twee Olympische Spelen. Maar door een vervelende enkelblessure was de 28-jarige Schulting genoodzaakt om definitief de overstap te maken naar de langebaan, een discipline waar ze al eerder aan had geroken.

Het was af en toe even wennen, maar bij Team Essent groeide Schulting uit tot topschaatsster op de sprintafstanden. Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december kwam dat volledig tot uiting: zij eindigde op de tweede plek op de 1000 meter. Toen wist ze al nagenoeg zeker dat ze op die afstand naar de Olympische Spelen mocht.

Schulting verrast vriend en vijand op NK shorttrack

Nu dat o zo belangrijke ticket binnen was, besloot Schulting maar weer eens mee te doen aan de NK shorttrack. Daar moest zij zich na zo'n lange tijd van afwezig zijn wel weer voor kwalificeren, wat haar met vlag en wimpel lukte. Sterker nog: op de NK werd zij derde op de 1000 meter en won ze vervolgens zelfs de 1500 meter.

Het zorgde ervoor dat de selectiecommissie zich nog eens achter de oren moest krabben. Eigenlijk was het lijstje met deelnemers voor de Olympische Spelen al bekend, maar Schulting liet zien dat ze daar eigenlijk tussen hoorde. Na lang nadenken ging de commissie overstag en besloot haar inderdaad ook op die discipline mee te nemen naar Milaan, waar ze de 1500 meter mag rijden.

Reactie van Schulting

'Ik ben trots om onderdeel te zijn van het nationale shorttrackteam', schrijft Schulting op Instagram. 'Meedoen op twee disciplines op de Olympische Spelen is een droom die uitkomt. Bedankt voor al het vertrouwen en geloof, ik zie jullie in Milaan.'

Het shorttrackteam was (of is) niet heel blij met de deelname van Schulting. Zij hebben jarenlang samen naar de Olympische Spelen toegewerkt en zagen nu een van hun ploeggenoten (Diede van Oorschot) wegvallen. In de podcast EN Door met Ellen, Naomi en Sportnieuws.nl werd het onderwerp uitgebreid besproken.

