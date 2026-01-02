Suzanne Schulting gaat na bijna twee jaar weer een shorttrackwedstrijd rijden. De topschaatsster - die op de langebaan naar de Olympische Spelen gaat - kwalificeerde zich vrijdag voor twee onderdelen.

Schulting deed aan de kwalificatie in Leeuwarden mee en reed daar de 666 meter. Omdat ze daar als vierde eindigde, mag zij komend weekend in actie komen op de 1000 meter. De 500 meter rijdt zij niet, vanwege de druk op haar enkel. Juist door een blessure aan die enkel kon zij bijna twee jaar niet in actie komen als shorttrackster.

Schulting reed later op vrijdag ook de kwalificatie voor de 1500 meter en plaatste zich ook voor die afstand. Door haar enkel blijft het nog wel even de vraag of ze beide afstanden gaat rijden. Op Instagram is de schaatsster van Team Essent in ieder geval heel enthousiast: 'Waaaat, het NK shorttrack dit weekend!'

Olympische Spelen

Iemand in de reacties durft al voorzichtig de vraag te stellen of Schulting op twee disciplines naar de Olympische Spelen gaat. Afgelopen weekend reed de 28-jarige topschaatsster namelijk al naar de tweede tijd op de 1000 meter (langebaan), waarmee zij zich verzekerde van de Winterspelen in Milaan.

Het is de eerste keer dat Schulting als langebaanschaatsster naar de Olympische Spelen gaat, maar als shorttrackster heeft ze al genoeg ervaring opgedaan. Ze won liefst drie gouden, één zilveren en twee bronzen plakken op twee verschillende olympische toernooien.

