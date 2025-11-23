Jens van 't Wout is eindelijk van de hatelijke nul af. De Nederlandse shorttracker kende een seizoensopening vol pech, maar liet dat zondag in Gdansk volledig achter zich. Hij pakte de eerste gouden medaille in het World Tour-seizoen en ontplofte van ontlading na zijn gewonnen 1000 meter.

Bij de derde World Tour in Gdansk versloeg de 24-jarige shorttracker in de finale de Italiaan Pietro Sighel en de Canadees Steven Dubois. Van 't Wout begon op kop in de finale en ging steeds sneller schaatsen. De vijf mannen achter hem kwamen er niet naast of voorbij. In de eerste wereldbeker in Montreal miste Van 't Wout de finales door ziekte. In de tweede wereldbeker bleef hij door een valse start en door valpartijen ver van de medailles.

'Het zit er allemaal in'

"Het was een geweldige race, de snelheid kwam ook heel gemakkelijk", zei Van 't Wout bij de NOS. "Ik had het idee dat Dubois het in de halve finale moeilijk had achter mij. Dat hoopte ik nu ook en ze konden allemaal niks doen." Bij Van 't Wout was ontlading te zien na zijn eerste overwinning van het seizoen. "Het zit er allemaal in, maar het viel gewoon niet samen. Je moet ook die bevestiging krijgen. Die heb ik nu. Ik heb ook echt de leiding genomen in de rit. Toen ik in het begin won, deed ik dat ook zo."

Xandra Velzeboer

De Nederlandse shorttrackers werden gediskwalificeerd in de finale van de aflossing. De zege ging naar Zuid-Korea voor China en Italië. Xandra Velzeboer heeft bij de World Tour in het Poolse Gdansk ook de derde 500 meter gewonnen. De regerend wereldkampioene op deze afstand was in de finale sneller dan de Amerikaanse Corinne Stoddard en Choi Min-jeong uit Zuid-Korea. Velzeboer lag vanaf de start op kop en hield de Amerikaanse achter zich. Michelle Velzeboer werd gediskwalificeerd na een botsing met een tegenstander, die daardoor ten val kwam.

Zilver op gemengde aflossing

De winnares vond het jammer dat zus Michelle een straf kreeg en zo niet als derde met haar op het podium stond. "Maar dat doet niets af aan hoe goed ze reed. Het niveau is ook heel hoog; het is nu jammer van het resultaat." De twee zusjes, Van 't Wout en Teun Boer pakten op de gemengde aflossing eerder op de dag zilver. Van 't Wout slaagde er, enigszins gehinderd, net voor de streep niet in als eerste te finishen. Het team van Canada werd derde. Zuid-Korea won. Nederland eindigde op het gemengde onderdeel bij de eerste twee wedstrijden uit de World Tour in Montreal respectievelijk als tweede en als vierde.