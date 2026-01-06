Suzanne Schulting gaat sowieso naar de Olympische Winterspelen in Milaan, de vraag is alleen nog of ze zich óók als shorttrackster mag melden. De KNSB en de selectiecommissie hebben meer tijd nodig om tot een antwoord te komen, maar ondertussen kan er wel vast een blik geworpen worden op het eventuele programma van Schulting in Milaan. Zij moet in het mooiste geval de langebaan combineren met het shorttrack.

Wat zeker is, is dat Schulting op de langebaan de 1000 meter rijdt. Op die afstand plaatste ze zich knap als tweede achter Femke Kok. Jutta Leerdam viel, maar mag door een aanwijsplek het Nederlandse trio compleet maken in februari. Daarnaast is het dus de vraag of TeamNL voormalig shorttrackkoningin Schulting ook meeneemt. Een blik op het programma van de Winterspelen in Milaan geeft Schulting in ieder geval een goede kans om mee te doen om de medailles.

Meerdere onderdelen

Omdat ze op de langebaan alleen de 1000 rijdt én die afstand al vroeg tijdens de Spelen wordt gereden, zou ze zich daarna zonder problemen kunnen richten op het shorttrack. Afgaande op de NK shorttrack van afgelopen weekend zou ze op haar 'eerste liefde' maximaal in actie kunnen komen op de 1000 en 1500 meter, plus de aflossing met de vrouwenploeg. Een eventuele gemengde aflossing zou het slechtst uitkomen voor Schulting, omdat die de ochtend na de 1000 meter langebaan wordt gereden.

Alleen 'uitdaging' rond gemengde aflossing

Het is uiteindelijk aan bondscoach Niels Kerstholt om op de teamonderdelen de vier rijders te selecteren die moeten strijden om de medailles. In het kader van de ideale voorbereiding zou hij Schulting een kleine 18 uur na haar 1000 meter langebaan niet moeten selecteren voor de gemengde aflossing, maar daarna zou hij de volledige beschikking over haar kunnen hebben. Zaterdag 14 februari is pas de eerste echte shorttrackdag voor Schulting, als ze mee mag.

Programma Suzanne Schulting Olympische Spelen

Let op: onderstaand programma gaat ervan uit dat Schulting meegenomen wordt en al haar afstanden én de vrouwen-aflossing mag rijden. Wordt ze voor minder afstanden meegenomen, dan wordt haar programma logischerwijs ook minder.

Maandag 9 februari 2026 vanaf 17.30 uur: 1000 meter (langebaan)

Dinsdag 10 februari 2026, vanaf 11.53 uur: gemengde aflossing (shorttrack)



Zaterdag 14 februari 2026, vanaf 20.59 uur: 1000 meter vrouwen, kwalificaties (shorttrack)

Zaterdag 14 februari 2026, vanaf 22.00 uur: aflossing vrouwen 3000 meter, halve finales (shorttrack)



Maandag 16 februari 2026, vanaf 11.00 uur: 1000 meter vrouwen, finales (shorttrack)



Woensdag 18 februari 2026, vanaf 20.50 uur: aflossing vrouwen 3000 meter, finales (shorttrack)



Vrijdag 20 februari 2026, vanaf 20.15 uur: 1500 meter vrouwen (shorttrack)

