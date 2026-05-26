Aryna Sabalenka staat op het punt om voor het eerst dit jaar in actie te komen op Roland Garros. De Wit-Russische toptennisster hoopt eindelijk eens op succes in Frankrijk. Met haar motivatie zit het wel goed. Bij aankomst in Parijs straalde Sabalenka volop, tot waardering van onder meer Jutta Leerdam.

Aryna Sabalenka trapt haar campagne op het gravel van Roland Garros op dinsdagmiddag af. De Belarussische nummer één van de WTA-ranking treft dan de Spaanse Jessica Bouzas Maneiro, de mondiale nummer vijftig. Ondanks de warme omstandigheden in Parijs stal Sabalenka direct de show tijdens een tripje naar de Eiffeltoren.

Stralend in Parijs

Op haar eigen sociale kanalen deelt de 28-jarige Sabalenka enkele foto's vanuit de Franse hoofdstad. Ze heeft het in elk geval behoorlijk naar haar zin, want ze straalt terwijl ze onder de Eiffeltoren poseert. "Aangekomen in Parijs", schrijft ze bij het bericht. Ze gaat bovendien op de foto met een reclamebord van Roland Garros, en zorgt voor verkoeling door middel van een gezond fruithapje.

Haar stralende aanwezigheid in Parijs kan ik elk geval rekenen op veel waardering van fans én sportcollega's. Onder meer de Nederlandse topschaatssters Jutta Leerdam en Joy Beune hebben het bericht een like gegeven. Veel fans zijn helemaal verbluft door de uitstraling van de Wit-Russische tennistopper. Hopelijk straalt ze dinsdag net zo erg op de tennisbaan als daarbuiten.

Buiten de baan

De afgelopen weken was er veel te doen rond Sabalenka. Zij sprak zich openlijk uit voor een boycot van de persdag op Roland Garros. Dat heeft alles te maken met de zaak rond het prijzengeld in Parijs, waar menig toptennisser het absoluut niet mee eens is. Vooral door het feit dat er slechts een klein percentage van de totale opbrengsten naar de spelers gaat. Ze stal bovendien al haar show door haar tennisoutfit te delen met de wereld, net als een glimmende ketting.

Sabalenka hoopt in ieder geval eindelijk eens op succes in Parijs. Afgelopen jaar bereikte ze voor het eerst in haar loopbaan de finale op het gravel in Frankrijk. Daarin verloor ze echter van Coco Gauff. Met haar vorm van de afgelopen weken zit het wel goed, daar ze verscheidene toernooien won.

