ATP-ranglijst: Jannik Sinner loopt ondanks nederlaag in finale uit op Carlos Alcaraz

Jannik Sinner verloor zondag de finale van Roland Garros van Carlos Alcaraz, maar loopt desondanks uit op de Spanjaard op de ATP-wereldranglijst. Nederlander Tallon Griekspoor is één plek gestegen.

Grote toernooien zorgen altijd voor verschuivingen op de ranglijst. Roland Garros is daarop geen uitzondering. Novak Djokovic verloor in de halve finale van Jannik Sinner. Toch boekte de Servische tennisser meer succes dan vorig seizoen – toen hij zich voor de kwartfinale moest terugtrekken vanwege een blessure – en verdiende hij 400 punten. Dat, gecombineerd met andere resultaten, hielp hem te klimmen op de nieuwe ranglijst. Maandag staat hij vijfde met 4.630 punten.

Met slechts 170 punten meer staat Jack Draper vierde. Lorenzo Musetti, die ook in de halve finale in Parijs strandde, volgt op de zesde plaats met 70 punten minder dan Djokovic. Aan de top verandert er niets. Jannik Sinner blijft nummer één. Ondanks zijn nederlaag in de finale vergrootte hij zijn voorsprong op Carlos Alcaraz, omdat hij verder kwam dan vorig jaar.

De Italiaan heeft nu 10.880 punten en de Spanjaard 8.850. Alexander Zverev staat derde met 6.385 punten. Taylor Fritz daalt aanzienlijk en is vanaf maandag de nummer zeven van de wereld. Tommy Paul, Holger Rune en Alex de Minaur maken de top tien compleet.

Tallon Griekspoor

Griekspoor is op de 34e plek de beste Nederlander bij de mannen. Hij schopte het in Frankrijk tot de achtste finales, waarin hij moest opgeven tegen Zverev. Verder staan ook Botic van de Zandschulp (90e, één plek gezakt) en Jesper de Jong (94e, vier plekken gezakt) in de top honderd van de wereld.

Novak Djokovic

Djokovic kan tevreden terugkijken op Parijs. Hij toonde aan nog steeds mee te kunnen doen met de besten en zijn deelname aan het toernooi in Genève bleek een ideale voorbereiding. Nu rest hem een vergelijkbare tactiek te ontwikkelen voor Wimbledon. Op gras was hij in zijn carrière immers veel succesvoller dan op gravel. Daar ligt wellicht een nóg betere kans om zijn 25e Grand Slam-titel te veroveren en zijn status als beste aller tijden verder te versterken.

Nieuwe ATP-ranglijst