Wie o wie gaat meedoen aan het tennistoernooi Queen's? Het grastoernooi in Londen kampt met een stroom aan afzeggingen, waaronder door de titelhouder.

Tommy Paul won in 2024 de titel, na een zege in straight sets op Lorenzo Musetti. De Amerikaan heeft zich op het laatste moment afgemeld vanwege een beenblessure. Die liep hij op bij Roland Garros, waar hij strandde in de kwartfinale.

En Lorenzo Musetti dan? Die is nu van zijn plaaggeest van 2024 af. Maar helaas is ook de Italiaan niet present in Londen. De nummer zes van de wereld was van plan te komen, maar heeft een blessure aan een beenspier. Ook hij kwam ver bij Roland Garros: in de halve finale stond latere winnaar Carlos Alcaraz in de weg.

Afzeggingen bij Queen's

Goed, misschien kan tweevoudig kampioen Matteo Berrettini het publiek nog voorzien van wat 'star power'? Helaas: de Italiaan heeft ook al een blessure. Het vermaak zal ook al niet gaan komen van Nick Kyrgios, het Australische enfant terrible dat voor het eerst sinds 2019 weer zou deelnemen aan Queen's.

De bad boy van het tennis heeft besloten het hele grasseizoen over te slaan. En ja, dan kan de afzegging van Sebastian Korda (nummer 23 van de ATP-ranking) er ook nog wel bij.

Droomkoppel in het tennis gaat niet door: 'Ik heb een leuke tijd met haar gehad' Er valt een enorme last van de schouders van Katie Boulter. Hoewel de 28-jarige Britse tennisster dolgraag ver was gekomen op het grastoernooi van Queen's, kan ze niet anders doen dan genoegen nemen met haar dure uitschakeling in de tweede ronde. Ook had ze slecht nieuws te melden voor tennisfans, die een droomkoppel in Londen in het hart sloot.

Carlos Alcaraz

Ondanks deze afzeggingen hoeft Queen's zich niet te schamen voor het deelnemersveld. Carlos Alcaraz komt namelijk spelen en de nationale held Jack Draper gaat ook het gras betreden. Andere toppers zijn Taylor Fritz, Holger Rune, Alex de Minaur en Ben Shelton.

British grass court season at its brilliant best 😍#HSBCChampionships pic.twitter.com/2oZgC0xlg5 — HSBC Championships (@QueensTennis) June 14, 2025

Queen's is een roemrucht toernooi. Het is niet slechts een voorbereidingstoernooi op Wimbledon, daarvoor hangt er te veel traditie rond Queen's. De eerste editie vond plaats in 1881. In 2015 kreeg de status van het toernooi een promotie: het werd van een ATP-250 toernooi een ATP-500.

Veelbesproken tennisicoon doet opmerkelijke uitspraken over Carlos Alcaraz: 'Hij is geniaal' De tenniswereld geniet nog altijd na van een van de beste grandslamfinales ooit tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. De Spanjaard won op Roland Garros zijn vijfde grandslamtitel. Tennisicoon Boris Becker heeft grote woorden klaar voor de 22-jarige superster.

Kyrgios

Om nog terug te komen op Kyrgios: onlangs werd bekend dat hij weer vrijgezel is. De veelbesproken tennisser heeft zich op Instagram uitgesproken over zijn ex-vriendin. De 30-jarige Australiër had lange tijd een relatie met een bekende influencer, maar dat liep stuk. Kyrgios doet een boekje open over de breuk.