Novak Djokovic behoort met zijn 38 jaar nog altijd tot de top van de tenniswereld. De 7-voudig winnaar van Wimbledon bereikte de laatste 16 van het prestigieuze grastoernooi. Na zijn partij kwam hij een 36-jarige tenniscollega tegen, die maandag óók voor een kwartfinaleplaats strijdt.

De Servische toptennisser verloor zaterdag zijn landgenoot Miomir Kecmanović zonder een set te verliezen. Later op die dag kwam hij Marin Čilić tegen en dat zorgde voor een grappig moment. De 'oudjes' van Wimbledon verslaan namelijk allerlei jonkies.

Oudjes verslaan jongelingen

Cilic strijdt net als Djokovic maandag om een kwartfinaleplaats. Hij won van de bijna 10 jaar jongere Spanjaard Jaume Munar. Toen de huidige nummer 65 van de wereld de Kroatische pers te woord stond, liep plots Djokovic voorbij. "Jullie oudjes verslaan alle jonge gasten hier op dit toernooi, zodat ze niet meer hoeven terugkomen?", vroeg de interviewer zich af.

De Kroatische Wimbledon-finalist van 2017 voelde zich geraakt. "Zijn wij niet jong dan?", zegt hij met een glimlach. "Het is allemaal een kwestie van perspectief, weet je", lacht de twee jaar oudere Djokovic mee.

Eeuwige jeugd

Djokovic is de enige dertiger in de top twintig van de wereld en is liefst vijftien jaar ouder dan de absolute wereldtop van dit moment: Jannik Sinner (23) en Carlos Alcaraz (22). Hoewel de tennissers het niet accepteren, is leeftijd een belangrijke graadmeter voor succes in het tennis. Slechts vijf tennissers in de top 100 van de wereld hebben een leeftijd van boven de 35 jaar.

Wat is dan het geheim van Djokovic en Cilic? "Wij beschikken over een elixir voor een eeuwige jeugd", grapt Cilic. Maar Djokovic grijpt snel in. "We geven hun niet ons geheim, we geven ze geen kans."

De twee mogen hun (ietwat oude) borst natmaken. Djokovic neemt het maandag op tegenover Alex de Minaur, de nummer 12 van de wereld. En Cilic moet winnen van Flavio Cobolli, de nummer 20 van de wereld.

