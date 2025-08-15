Toptennisser Daniil Medvedev verkeert in een grote crisis. Na een drama op het masterstoernooi van Cincinnati moet hij zien terug te keren naar zijn oude niveau. "Ik heb totaal geen zelfvertrouwen."

Medvedev werd al in de eerste ronde van de Cincinnati Open uitgeschakeld. De Russische tennisser worstelde met de hitte, maar zijn spel was een nog groter probleem. Het was zijn 17e nederlaag van dit seizoen. "Ik heb totaal geen zelfvertrouwen en als mijn lichaam me in de steek laat, heb ik geen enkele slag die me kan redden", zei hij na de wedstrijd tegen Adam Walton, de nummer 85 van de wereld.

"Ik blijf zoeken naar een oplossing voor deze situatie, maar ik heb die nog niet gevonden. Ik lijk er nog ver van verwijderd." Het wordt een grote uitdaging om terug te keren naar het niveau waarmee hij in 2021 de US Open-titel veroverde en de nummer één van de wereld werd.

Goran Ivanišević

Voormalig tennisster Rennae Stubbs opperde vervolgens een oplossing. "Goran Ivanišević is beschikbaar", zei de Australische over de trainer die onlangs brak met Stefanos Tsitsipas. "Ik weet dat Medvedev al heel lang met Gilles Cervara samenwerkt en dat ze samen alles hebben bereikt, maar misschien zou Goran een goede oplossing zijn. Hij is vrij. Misschien kan Ivanišević hem een nieuwe kijk op het spel geven. Niet omdat Cervara het niet kan, maar soms is een andere invalshoek nodig."

"Ivanišević had geen succes met Stefanos Tsitsipas of Elena Rybakina, maar wel met andere grote kampioenen." De trainer werkte lange tijd succesvol samen met Novak Djokovic. Na zijn afscheid van de Servische tennisser werkte hij kort met Elena Rybakina en Stefanos Tsitsipas. Hij verliet de staf van de Kazachse tennisster nadat zij besloot Stefan Vukov terug te halen, en de breuk met Tsitsipas volgde kort na Wimbledon, met harde woorden over en weer.

