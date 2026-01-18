Novak Djokovic werkte dit weekend in aanloop naar zijn eerste partij op Australian Open een belangrijke training af. Dat deed hij samen met sparringspartner Aleksandar Kovacevic. Het onderonsje leverde de nodige aandacht op, zeker door de aanwezigheid van een voor velen onbekende vrouw aan de rand van de baan.

Zij bleek niet zozeer voor Djokovic te komen, maar voor Kovacevic. Het was namelijk de partner van de Amerikaanse tennisser met Servische roots. Sofia Sinacola is al een tijdlang de geliefde van de nummer 56 van de wereldranglijst.

Sinacola is nog nauwelijks bekend bij het grote publiek, maar dat kan zomaar veranderen op Australian Open. De Amerikaanse komt uit Dallas en volgde een opleiding in bedrijfskunde en modejournalistiek. Mode blijkt ook een hobby van haar te zijn, want ze verkoopt onder meer voor aanzienlijke bedragen kleding. Daarnaast laat ze haar ruim 4600 volgers meegenieten van de toernooien van haar partner, waar ze doorgaans altijd bij is.

Weinig volgers op sociale media

Waar tennistoppers en hun geliefden vaak honderdduizenden tot miljoenen volgers op sociale media hebben, is dat bij Sinacola en Kovacevic nog niet het geval. De 27-jarige Kovacevic heeft er ruim 18.000. Hij wacht nog op zijn eerste écht grote tennissucces, maar kwam in 2024 wel tot de tweede ronde van Australian Open. Dat lukte hem op een ander grandslamtoernooi nog nooit.

Tijdens de training maakte zijn geliefde in elk geval indruk. Volgens het Servische Sportal is Sinacola een 'betoverende schoonheid waar Melbourne het over heeft'. De journalisten hielden haar nauwlettend in de gaten tijdens het onderonsje tussen Djokovic en Kovacevic. "Tijdens de training keek Sofia wel naar de gebeurtenissen op de baan, maar bracht ze het grootste deel van de tijd dooor met haar mobiele telefoon."

Tennissers moeten aan de bak

Dat zal morgen ongetwijfeld anders zijn. Dan speelt de Amerikaan Kovacevic in de nacht van zondag op maandag tegen Tommy Paul, zijn landgenoot. Later op de dag begint ook Djokovic, inmiddels al 38 jaar, aan zijn zoveelste grandslamavontuur. Hij treft de Spanjaard Pedro Martinez. Djokovic won het toernooi al tien keer.

Dit keer zijn er wel de nodige zorgen. Hij kampte woensdag met een blessure en moest zijn training toen staken. Ook zijn oud-coach Boris Becker is sceptisch. Hij uitte in gesprek met Sportnieuws.nl zijn twijfels over de tennislegende.

