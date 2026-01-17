Novak Djokovic is nog altijd op recordjacht. De Servische toptennisser aast op zijn 25e grandslamtitel. Dat doet Djokovic echter al sinds 2023. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner belemmeren de Serviër de weg. Toch ruikt hij kansen.

Djokovic heeft 24 Grand Slams gewonnen. Dat zijn er twee meer dan zijn voormalige rivaal Rafael Nadal en vier meer dan Roger Federer. Nole staat echter op gelijke hoogte met de Australische Margaret Court, die bij de vrouwen hetzelfde aantal won. Sinds de US Open in 2023 is Djokovic op zoek naar de recordbrekende 25e, alleen het wil maar niet vlotten.

Alcaraz en Sinner zijn hem de baas

Vaak komt Djokovic een heel eind tijdens Grand Slams, maar vaak wordt hij gestuit door Alcaraz of Sinner. "Ik begrijp ook wel dat ze vaak op een ander niveau dan de rest spelen", blikt de Serviër vooruit op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen dat zondag van start gaat. "Maar dat betekent niet dat er niemand anders meer kansen heeft."

De 38-jarige Djokovic won het toernooi in Melbourne tien keer. "Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, dan kan ik nog steeds winnen", voorspelt hij. Djokovic bereikte afgelopen seizoen op alle grandslamtoernooien de halve finale. In Melbourne raakte hij geblesseerd tegen Alexander Zverev en op Roland Garros en Wimbledon was Sinner te sterk. Alcaraz versperde hem de toegang tot de finale op de US Open.

Australian Open

De Spanjaard Pedro Martínez is de eerste tegenstander van Djokovic op de Australian Open. In de halve finale wacht mogelijk een confrontatie met Alcaraz, die hij vorig jaar in de kwartfinale van het toernooi in Melbourne versloeg.

