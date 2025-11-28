Het Formule 1-circus is neergestreken in Qatar voor een mogelijk cruciale race. Lando Norris kan dit weekend wereldkampioen worden, terwijl regerend kampioen Max Verstappen ook in theorie de koppositie in het klassement over kan nemen. Te midden van al die hectiek zorgt toptennisser Novak Djokovic voor een oase van rust.

Novak Djokovic vertoonde zich vrijdag op het Lusail International Circuit. De toptennisser is zeker niet de enige celebrity die F1-races aandoet. Bij de vorige grand prix, in Las Vegas, stapte de wereldberoemde popster Beyonce bijvoorbeeld in een bolide.

Maar de voormalig nummer 1 van de ATP-ranking was niet op zoek naar wat snelheid. Eerder juist naar vertraging.

Yoga

De 38-jarige Servische tennismachine verscheen op het asfalt om een soort yogasessie te geven. Hij stond op een podium en gaf de instructies voor een weldadige work-out. Hij stond wat te rekken en strekken voor een groep mensen, terwijl er naast hem een man in een kandora (een traditioneel wit gewaad) de boel stond te filmen met zijn telefoon.

Ook de Argentijnse F1-coureur Franco Colapinto van Williams sloot zich aan bij de sessie. Al snel hield hij het voor gezien en stapte hij met een wegwerpgebaar uit.

WK-stand met nog twee races te gaan

Voor Max Verstappen is het te hopen dat hij in Qatar niet uistapt in de strijd om het kampioenschap. Hij moet na dit weekend binnen 25 punten achterstand op Lando Norris van McLaren staan, want er is hierna nog maar een raceweekend te gaan. De sprintkwalificatie beloofde weinig goeds, want de Red Bull-coureur werd zesde.

"Deze auto man, hij stuitert als een idioot", klaagde Verstappen richting zijn team. De Nederlander leek bij zijn misser schade op te lopen aan zijn vloer en had dus nog maar één run om een goede tijd neer te zetten. Dat liep uit op een enorme teleurstelling voor de regerend wereldkampioen. Verstappen finishte ver achter de McLarens, die vanaf P1 en P3 beginnen. George Russell kwalificeerde zich tussen Piastri en Norris. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda werd vijfde. De oude rot Fernando Alonso start zaterdag vanaf de vierde positie.