Novak Djokovic komt dinsdag voor het eerst in actie op Wimbledon en treft daar Alexandre Muller in het enkelspel. De Fransman pakt veruit het meeste geld als tennisser, maar verdient ook nog wat bij op een welbekend platform.

Muller heeft namelijk een OnlyFans-account, waar hij zichzelf 'de meest sexy tennisser van Frankrijk' noemt. De nummer 41 van de wereld gebruikt het platform niet voor pikante of naaktfoto's, zoals de meeste mensen het kennen. Hij is een van de sporters die wordt ingezet door het merk om te laten zien dat het platform op meer manieren kan worden gebruikt.

Oké, hier en daar zit er een shirt met ontbloot bovenlichaam tussen, maar gekker wordt het niet. Er zullen geen sexy foto's vanuit Wimbledon komen, want de organisatie heeft hem verboden om plaatjes vanuit de kleedkamer te schieten.

'Dat is bij mij niet het geval'

Muller bevestigt dat OnlyFans voor hem een platform is zoals elk ander sociale medium. "Ik post over tennis en over mijn leven", zegt de 28-jarige tennisser tegen The Sun. "Iedereen kent OnlyFans als een erotisch platform, maar dat is bij mij niet het geval." Op het medium kunnen fans betalen om te praten met Muller of om zijn foto's te bekijken.

De Fransman benadrukt dat er veel sporters worden ingezet om het imago van het medium te veranderen. "Tennissers, golfers, boksers, UFC-vechters: heel veel sporters." Zijn vrienden lachten hem aan het begin ook uit, biecht Muller op. "Maar toen liet ik ze mijn pagina zien en vonden ze het cool. Iedereen wil zich nu aanmelden."

'Ik ben tennisser'

Hij maakt nog één keer duidelijk dat hij geen risicovolle foto's plaatst. "Dat wil ik niet. Mijn baan is tennisser, geen acteur in films voor volwassenen. Ik heb veel berichten ontvangen met de vraag of ik iets wilde laten zien. Maar ik laat nooit mijn lichaam zien."

