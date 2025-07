Novak Djokovic is de tennisser met de meeste zeges op grandslamtoernooien, maar het wordt een hels karwei om op Wimbledon zijn 25ste titel te veroveren. Een oud-collega vreest het ergste voor de 38-jarige tennislegende.

Djokovic is een gevestigde naam in de tenniswereld, maar zijn laatste grandslamzege dateert alweer van 2023. In dat jaar won hij Roland Garros, Australian Open en US Open. Zijn laatste zege op Wimbledon was in 2022. En de concurrentie is de laatste jaren niet bepaald afgenomen.

Met onder meer Jannik Sinner en Carlos Alcaraz zijn er twee nieuwe tennishelden opgestaan. En dat terweijl het met Djokovic de laatste tijd wat minder gaat. Op US Open werd hij al in de derde ronde uitgeschakeld en dit kalenderjaar waren op Australian Open en Roland Garros de halve finales zijn eindstation.

'Cijfers spreken voor zich'

De huidige nummer zes van de wereldranglijst is volgens Feliciano Lopez simpelweg minder goed dan zijn concurrenten. De Spaanse oud-tennisser, die in zijn loopbaan drie keer de kwartfinale van Wimbledon haalde, trekt in gesprek met Sky Sports die pijnlijke conclusie. "Het is moeilijk te zeggen of dit echt de laatste kans is voor Novak. Met hem moet je voorzichting zijn met wat je zegd, maar hij is niet op het niveau van Jannik en Carlos, vooral de voorbije anderhalf jaar. Die cijfers spreken voor zich."

Duidelijke taal van de 43-jarige oud-collega van Djokovic, maar toch heeft hij een sprankje hoop op een 25ste grandslamzege. "Hoewel het gat groot is, is grad de enige ondergrond waarop hij het hoogste niveau kan halen. Djokovic heeft bewezen dat hij het nog steeds op dit niveau kan, maar hij heeft een grote kans op gras."

De zevenvoudig winnaar van Wimbledon begint dinsdagmiddag aan zijn zoveelste belangrijke toernooi. In de eerste ronde treft hij de Fransman Alexandre Müller. Mocht Djokovic winnen, dan evenaart hij het record van acht Wimbledonzeges. Dat staat nu nog op naam van tennislegende Roger Federer.

Tijdens de training op zondag ging het niet bepaald lekker met de Serviër. Hij had het zichtbaar zwaar in de extreme hitte en moest zelfs noodgedwongen extra pauzes nemen tijdens de training. Ook leek hij veelvuldig last van zijn nek te hebben.

