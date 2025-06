Bizar uitstapje Novak Djokovic op Roland Garros: tennislegende speelde rol in clip van wereldberoemd nummer

Novak Djokovic neemt het woensdag in de kwartfinale van Roland Garros op tegen Alexander Zverev. De wedstrijd wordt gespeeld op het Court Philippe Chatrier en daar speelde de Servische tennislegende al een heleboel bijzondere wedstrijden. In 2010 betrad hij de baan ook eens om een hele andere reden: Djokovic speelde toen een rol in de videoclip van een enorme hit.

Djokovic is tegenwoordig bekend als de succesvolste mannelijke tennisser aller tijden, maar het leek er lange tijd op dat hij veroordeeld was tot een rol als derde viool achter Rafael Nadal en Roger Federer. Dat veranderde echter in 2011 en hoewel zijn doorbraak vaak wordt toegeschreven aan een verandering van zijn dieet, was misschien zijn uitstapje als acteur enkele maanden eerder juist wel het laatste zetje.

De Serviër speelde in aanloop naar Roland Garros in 2010 samen met een collega een opvallende rol in een videoclip. In dat jaar werd het nummer Hello van de Franse dj Martin Solveig en de Canadese band Dragonette een grote hit. De single stond in Nederland zelfs op nummer 1 in de hitlijsten.

Videoclip op Roland Garros

De videoclip van het nummer werd vooralsnog 25 miljoen keer bekeken en die mensen hebben allemaal ook Djokovic voorbij zien komen. De beelden werden opgenomen op het Court Philippe Chatrier, het centre court van Roland Garros. Solveig speelt daarin een wedstrijd op het Court Philippe Chatrier tegen zijn collega-dj Bob Sinclair, maar bakt er helemaal niets van.

Hij verliest punt na punt en komt met 6-0, 6-0, 5-0 achter. Sinclair krijgt bij die stand een matchpoint, maar dan komt plotseling een vrouw het stadion binnenlopen waar Solveig wel een oogje op heeft.

De dj wil natuurlijk nog wel iets laten zien aan haar, maar slaat meteen een bal uit en daarmee lijkt de wedstrijd gespeeld. Solveig is het daar echter niet mee eens, want hij vindt dat de bal in was. De umpire weigert echter om te gaan kijken naar de afdruk en dan komt er plotseling een hele bijzondere gast de baan op.

Boze Djokovic maakt opwachting

Djokovic loopt wildgebarend naar de umpire toe en trekt zelfs aan zijn stoel om hem over te halen toch te gaan kijken naar de afdruk. Het protest van Djokovic werkt. De umpire gaat kijken en ziet dat de bal helemaal niet uit is. De wedstrijd gaat dus nog door en met de steun van Djokovic en de vrouw op de tribune knokt Solveig zich helemaal terug.

Hij komt uiteindelijk zelf op matchpoint, maar op dat moment maakt een collega van Djokovic plotseling zijn opwachting. De Franse toptennisser Gaël Monfils loopt het stadion binnen en geeft vanuit het niets een zoen aan de vrouw waar Solveig wel een beschuitje mee had willen eten. De dj is vervolgens zo van slag dat hij de handdoek in de ring gooit.

Bekijk de videoclip hieronder (Djokovic maakt vanaf 2.30 zijn opwachting):

Het succes van het nummer is dus misschien wel deels toe te schrijven aan Djokovic en Monfils. Niet alleen in Nederland stond het bovenaan de hitlijsten, maar ook in Oostenrijk, België en Tsjechië haalde het de koppositie. Op Spotify werd het nummer meer dan 100 miljoen keer gestreamd.

Successen op Roland Garros

Djokovic lijkt veel vertrouwen uit de videoclip te hebben gehaald, want na de opname ervan haalde hij bij de volgende zestien edities van Roland Garros elke keer minimaal de kwartfinales. De Serviër speelde zeven keer de finale op het Court Philippe Chatrier en won er drie. Djokovic vervulde vorig jaar op die baan ook zijn grote tennisdroom: hij won goud in het enkelspel op de Olympische Spelen.

Clash met Zverev

Djokovic zal hopen dat hij woensdag in tegenstelling tot Solveig niet de handdoek in de ring moet gooien, want dat overkwam hem wel bij zijn vorige partij tegen Zverev. De twee speelden eerder dit jaar in de halve finale van de Australian Open tegen elkaar. Djokovic liep toen in een eerdere wedstrijd een blessure op en moest tegen de Duitser na een set tennis opgeven. Hij krijgt woensdagavond de kans om revanche te nemen.

