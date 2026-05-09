Tallon Griekspoor verkeert al weken in een ware vormcrisis. De toptennisser verliest de ene na de andere partij, en dat was vrijdag in Rome niet anders. Toen misdroeg hij zich zelfs nadat de frustratie hem te veel werd. Daardoor is het voor Griekspoor nu puzzelen hoe hij toe moet werken naar Roland Garros.

Op vrijdag speelde Tallon Griekspoor een spannende wedstrijd tegen het Belgische toptalent Alexander Blockx. De Nederlander begon nog goed, maar na een vervelende break in de tweede set was hij het helemaal kwijt. Na afloop van de wedstrijd toonde Griekspoor zich wel opvallend strijdvaardig, al weet hij nog niet wanneer hij weer op de baan verschijnt.

'Goede wedstrijd'

"Het was een goede wedstrijd. Ik denk veruit de beste gravelwedstrijd van mijn seizoen", liet de 29-jarige Griekspoor in de avond weten aan Ziggo Sport. "Alleen je wint hem niet. Ik denk dat ik een stukje overtuiging miste in de tweede set om die trekker over te halen, terwijl hij die overtuiging op dit moment wel heeft. En dat is natuurlijk logisch."

"Ik had hem waar ik hebben wil aan het eind van de eerste set en begin van de tweede set", vervolgt de Haarlemmer. "Alleen haal je de trekker niet over, laat je hem ontsnappen en breakt hij mij op een manier die nooit zou mogen. En dan geef je hem natuurlijk enorm veel vertrouwen, want vanaf dat moment speelde hij vlekkeloos. Hij gaf mij weinig kans om nog terug te komen." Het leidde tot veel frustraties bij Griekspoor, wiens racket het volledig moest ontgelden.

Toewerken naar Roland Garros

Sinds het veelbesproken ATP-toernooi in Dubai, waar Griekspoor de finale haalde en vervolgens vast kwam te zitten, gaat het vrij dramatisch met hem. Van de vijf toernooien waar hij vervolgens nog aan deelnam, werd hij vier keer in zijn eerste partij uitgeschakeld. Daardoor is het puzzelen richting Roland Garros. "Ik sta op een challenger volgende week in Bordeaux, dat heb ik vorig jaar ook zo gedaan. In de tweede week van Rome een Challenger gespeeld en de week voor Parijs niet gespeeld. De week voor Parijs sta ik ook nergens ingeschreven dus mijn enige kans om nog potten te spelen is in Bordeaux."

Toch weet Griekspoor niet of deelname aan het toernooi op een niveau lager wel per se de beste voorbereiding is op de volgende Grand Slam. "Ik moet zelf gaan kijken of ik dat wil en of ik daar klaar voor ben. Dat zal ik bespreken met de mensen om mij heen. Kijken of het een goede keuze is om daar heen te gaan, of dat ik richting huis ga en extreem vroeg richting Parijs ga om te trainen. Daar ben ik nog niet helemaal uit", besluit Griekspoor, die wel opvallend gemotiveerd oogde ondanks alle recente tegenslagen.

