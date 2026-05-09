Toptennisser Jannik Sinner heeft eenvoudig de derde ronde bereikt van het masterstoernooi in Rome. De Italiaan kon rekenen op veel steun van het publiek en zette zijn geweldige vorm voort. "Ik ben heel blij."

Sinner was in twee sets te sterk voor Sebastian Ofner (6-3 6-4). De Oostenrijker staat op de 82e positie van de wereldranglijst. Hij werd luid aangemoedigd door de aanwezige toeschouwers in Rome. Zij zongen de tennisser luidkeels toe.

The crowd in Rome chanting for Jannik Sinner after he got the break of serve against Sebastian Ofner.



“Olé olé olé olé Sinner Sinner”



'Geweldig gevoel'

“Het is een geweldig gevoel", zei Sinner na afloop."Ik ben heel blij om hier te zijn. Het is altijd een erg speciaal toernooi voor mij, al vanaf dag één, toen ik hier met een wildcard mocht deelnemen. Elk jaar als ik hier kom, als Italiaan, kijk ik terug op mijn carrière. In een jaar kan er veel veranderen, goed of slecht." Vorig jaar keerde Sinner in Rome terug na een dopingschorsing.

De Italiaan vierde nu zijn 24e overwinning op rij. Hij won achtereenvolgens de toernooien van Indian Wells, Miami, Monaco en Madrid. Sinner heeft sinds zijn zege vorige maand in Monaco de koppositie van de wereldranglijst overgenomen van Carlos Alcaraz, die nu met een polsblessure langs de kant staat.

Dat is een fijne uitgangspositie met Roland Garros in aantocht. "Ik probeer een goed wedstrijdritme te vinden, ook al heb ik veel gespeeld de laatste maanden. Ik ben heel blij", zegt Sinner. "We zullen zien wat de volgende ronde brengt." Hij stuit in de derde ronde op Alexei Popyrin of Jakub Mensik.

Roland Garros

Het masterstoernooi in Rome is de laatste voorbereiding op het toernooi in Parijs. Sinner geldt daar als topfavoriet. Alcaraz meldde zich af voor de Grand Slam en Novak Djokovic werd in Rome in de eerste ronde uitgeschakeld na terugkeer van een schouderblessure.

